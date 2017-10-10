وعد "البودكاستر" شمسو ديزاد جوكر، ووفى بوعده، وذلك بعد ما أطل في بث مباشر على جمهوره عبر تطبيق "إنستغرام" وتحدث عن فيديو جديد سيطلقه قريبا.
شمسو الذي لم يعط تفاصيل كثيرة حول جديده، كان قد وعد متابعيه بـ"لايف" على "الإنستغرام" في حال وصل عدد متابعيه إلى المليون.
وبعدها بأقل من أسبوع بلغ شمسو مليونه الأول على تطبيق تبادل الصور الشهير فعاد وكتب: "مليون شكر لمليون انستغرامر " ليكون بذلك "ديزاد جوكر" من الفنانين ومشاهير "البودكاست" الجزائريين القلائل الذين يتابعهم أكثر من مليون شخص على "إنستغرام"!!
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رابح. ع
وعد "البودكاستر" شمسو ديزاد جوكر، ووفى بوعده، وذلك بعد ما أطل في بث مباشر على جمهوره عبر تطبيق "إنستغرام" وتحدث عن فيديو جديد سيطلقه قريبا.
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شمسو الذي لم يعط تفاصيل كثيرة حول جديده، كان قد وعد متابعيه بـ"لايف" على "الإنستغرام" في حال وصل عدد متابعيه إلى المليون.
وبعدها بأقل من أسبوع بلغ شمسو مليونه الأول على تطبيق تبادل الصور الشهير فعاد وكتب: "مليون شكر لمليون انستغرامر " ليكون بذلك "ديزاد جوكر" من الفنانين ومشاهير "البودكاست" الجزائريين القلائل الذين يتابعهم أكثر من مليون شخص على "إنستغرام"!!