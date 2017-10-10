أغلقت السلطات الإيرانية، الأحد، المعابر البرية المشتركة مع إقليم كردستان العراق، في أحدث خطوة تتخذها طهران ضد أربيل التي وصل إليها القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
ونقلت المصادر، عن مدير المعابر الحدودية في الإقليم علي توفيق إن الجانب الايراني أغلق معبر "برويز خان" الذي يربط مدينة السلميانية بالأراضي الإيرانية.
وأضاف أن معبري "باشا ماغ" و"الحاح عمران" اللذين يربطان الإقليم بإيران أغلقا أيضا من قبل طهران.
وكانت طهران أعلنت بعيد استفتاء كردستان إغلاق الحدود البرية والجوية مع الإقليم، قبل أن تتراجع في وقت لاحق، لكنها أبقت على تعليق الرحلات الجوية من كردستان وإليه.
وتتخوف إيران من أن يؤدي الاستفتاء الذي أيده غالبية أكراد العراق إلى امتداد النزعة الانفصالية إلى الأكراد الذين يعيشون فيها.
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر كردية أن قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وصل إلى كردستان العراق.
وأشارت المصادر إلى أن سليماني سيحبث مع القادة الأكراد سبل حل الأزمة التي خلّفها الاستفتاء بين أربيل وبغداد، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
ويبدو الأمر بالنسبة لكثيرين مستغربا ذلك أن طهران تقف في صف بغداد ضد الاستفتاء الذي أجري في الإقليم خلال سبتمبر الماضي، كما أن طهران أطلقت سيلا من التهديدات ضد الأكراد.
وتحدث مسؤولون أكراد الأسبوع الماضي عن هجوم عراقي متوقع ضد مدينة كركوك الغنية بالنفط، مشيرين إلى أن الميليشيات التي درّبتها إيران ستشارك في الهجوم الذي يسعى لطرد القوات الكردية من المنطقة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1بوتين ضاحكا: هل تصدّر ألمانيا لحم الخنزير لأندونيسيا وهي بلد مسلم؟!
2دبلوماسي مصري في اليونسكو: "تسقط قطر وتحيا فرنسا"
3طالبان قتلوا ابنتي واغتصبوا زوجتي
4وزير ألماني يقترح تخصيص يوم عطلة للمسلمين
5"داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة في الرقة
Français English
الرأي
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
جمال لعلامي
الأوّلون في "الهربة"!
محمد حمادي
بلد النّصف مليون "مجنون"؟!
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
حسين لقرع
حقوقيون في خدمة المجرمين!
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
إيران تغلق معابرها مع إقليم كردستان
وكالات
أغلقت السلطات الإيرانية، الأحد، المعابر البرية المشتركة مع إقليم كردستان العراق، في أحدث خطوة تتخذها طهران ضد أربيل التي وصل إليها القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
تغطيات ذات صلة
إيران تغلق معابرها مع إقليم كردستان
"دير الزور" المعقل الجديد لداعش بعد إخراجهم من الرقة
مدريد تكشف مخططا رقميا للانفصال في كتالونيا
وفاة 10 أشخاص بحريق في السعودية
بوتين ضاحكا: هل تصدّر ألمانيا لحم الخنزير لأندونيسيا وهي بلد مسلم؟!
ونقلت المصادر، عن مدير المعابر الحدودية في الإقليم علي توفيق إن الجانب الايراني أغلق معبر "برويز خان" الذي يربط مدينة السلميانية بالأراضي الإيرانية.
وأضاف أن معبري "باشا ماغ" و"الحاح عمران" اللذين يربطان الإقليم بإيران أغلقا أيضا من قبل طهران.
وكانت طهران أعلنت بعيد استفتاء كردستان إغلاق الحدود البرية والجوية مع الإقليم، قبل أن تتراجع في وقت لاحق، لكنها أبقت على تعليق الرحلات الجوية من كردستان وإليه.
وتتخوف إيران من أن يؤدي الاستفتاء الذي أيده غالبية أكراد العراق إلى امتداد النزعة الانفصالية إلى الأكراد الذين يعيشون فيها.
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر كردية أن قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وصل إلى كردستان العراق.
وأشارت المصادر إلى أن سليماني سيحبث مع القادة الأكراد سبل حل الأزمة التي خلّفها الاستفتاء بين أربيل وبغداد، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
ويبدو الأمر بالنسبة لكثيرين مستغربا ذلك أن طهران تقف في صف بغداد ضد الاستفتاء الذي أجري في الإقليم خلال سبتمبر الماضي، كما أن طهران أطلقت سيلا من التهديدات ضد الأكراد.
وتحدث مسؤولون أكراد الأسبوع الماضي عن هجوم عراقي متوقع ضد مدينة كركوك الغنية بالنفط، مشيرين إلى أن الميليشيات التي درّبتها إيران ستشارك في الهجوم الذي يسعى لطرد القوات الكردية من المنطقة.