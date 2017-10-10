قال وزير الثقافة إن الاحتفال بمرور 60 سنة عن السينما الجزائرية سيتوج ببعث "بعث مركب لحفظ الأفلام" حيث شدد عز الدين ميهوبي ، السبت، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية حول "الأرشيف السينمائي" على ضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية في إطار الشراكة خاصة في المجال التكنولوجي من أجل منح هذا المركز الوسائل الضرورة للقيام بمهامه خاصة في جانب تكوين الكوادر والإطارات
كما شدد من جهته سفير اتحاد الأوروبي في الجزائر جون واريك على أهمية الشراكة مع الجزائر في المجال الثقافي حيث منح برنامج العمل في مجال حفظ و تثمين التراث الذي مول بموجبه الاتحاد الأوروبي إعادة تأهيل القصبة وضريح امدغاسن، إضافة إلى جمعيات ودورات تكوينية في المجال قال السفير الأوروبي أن البرنامج سيجعل من الجزائر نموذج يحتذي به في المنطقة، حيث أبرز المتحدث دور الثقافة ليس فقط في تحقيق شراكة اقتصادية بين الجزائر وشراكها لكن أيضا لتحقيق أفق العيش المشترك ومحاربة نماذج التفكير المسبق التي تؤدي إلى التطرف ورفض الآخر.
أشغال الندوة الدولية حول الأرشيف السينمائي التي تختتم أشغالها اليوم بالمكتبة الوطنية عرفت تدخل عدة خبراء دوليين في مجال الفن السابع حيث قال أبو بكر سانقو السكرتير الجهوي للفيدرالية الإفريقية للسينمائيين أن الجزائر بإمكانها أن تلعب دورا محوريا في إرساء تجربة افريقية في مجال العمل على استرجاع أرشيف إفريقيا السينمائي، حيث وصف الجزائر بـ"ذاكرة إفريقيا النضالية" مذكرا بدور الجزائر في تسطير أول مبادرة افريقية في مجال السينما على هامش أول مهرجان ثقافي إفريقي بالجزائر. رئيس الفيدرالية الإفريقية وعلى هامش مداخلته أمس بالمكنة الوطنية خلال الندوة الدولية حول الأرشيف السينمائي عدد الصعوبات والمعوقات التي تقف في وجه القارة في هذا المجال منها غياب الإرادة السياسية وتقاليد الديمقراطية التي تضمن الاستقرار في إفريقيا، حيث يكون دائما الأرشيف أول ضحايا الحروب ودعا الخبير الإفريقي الجزائر لاحتضان الاجتماع الإفريقي حول المشروع الذي يستهدف ترميم 50 فيلما إفريقيا في إطار الشراكة التي عقدتها الفيدرالية الإفريقية مع اليونيسكو والأمركيين.
من جهته، دعا مدير الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي إلى ضرورة التنسيق أكثر ما بين الهيئات والمؤسسات الجزائرية فيما بينها من أجل إرساء إستراتيجية فعالة للحفاظ على ذاكرة الجزائر والمطالبة باسترجاعها وانتقد مدير الأرشيف الوطني على هامش مداخلته في الملتقى المؤسسات العاملة في المجال قائلا "عملت في مؤسسة الأرشيف 15 سنة، لم يحدث أن جلست خلالها رفقة المسؤولين على السينماتيك أو أرشيف التلفزيون للتفكير سويا في إستراتجية لعمل شيء ما".
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فيما شدد شيخي على ضرورة التنسيق المحلي.. ميهوبي يكشف
بعث مركب لحفظ الأفلام احتفالا بـ60 سنة سينما في الجزائر
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قال وزير الثقافة إن الاحتفال بمرور 60 سنة عن السينما الجزائرية سيتوج ببعث "بعث مركب لحفظ الأفلام" حيث شدد عز الدين ميهوبي ، السبت، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية حول "الأرشيف السينمائي" على ضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية في إطار الشراكة خاصة في المجال التكنولوجي من أجل منح هذا المركز الوسائل الضرورة للقيام بمهامه خاصة في جانب تكوين الكوادر والإطارات
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كما شدد من جهته سفير اتحاد الأوروبي في الجزائر جون واريك على أهمية الشراكة مع الجزائر في المجال الثقافي حيث منح برنامج العمل في مجال حفظ و تثمين التراث الذي مول بموجبه الاتحاد الأوروبي إعادة تأهيل القصبة وضريح امدغاسن، إضافة إلى جمعيات ودورات تكوينية في المجال قال السفير الأوروبي أن البرنامج سيجعل من الجزائر نموذج يحتذي به في المنطقة، حيث أبرز المتحدث دور الثقافة ليس فقط في تحقيق شراكة اقتصادية بين الجزائر وشراكها لكن أيضا لتحقيق أفق العيش المشترك ومحاربة نماذج التفكير المسبق التي تؤدي إلى التطرف ورفض الآخر.
أشغال الندوة الدولية حول الأرشيف السينمائي التي تختتم أشغالها اليوم بالمكتبة الوطنية عرفت تدخل عدة خبراء دوليين في مجال الفن السابع حيث قال أبو بكر سانقو السكرتير الجهوي للفيدرالية الإفريقية للسينمائيين أن الجزائر بإمكانها أن تلعب دورا محوريا في إرساء تجربة افريقية في مجال العمل على استرجاع أرشيف إفريقيا السينمائي، حيث وصف الجزائر بـ"ذاكرة إفريقيا النضالية" مذكرا بدور الجزائر في تسطير أول مبادرة افريقية في مجال السينما على هامش أول مهرجان ثقافي إفريقي بالجزائر. رئيس الفيدرالية الإفريقية وعلى هامش مداخلته أمس بالمكنة الوطنية خلال الندوة الدولية حول الأرشيف السينمائي عدد الصعوبات والمعوقات التي تقف في وجه القارة في هذا المجال منها غياب الإرادة السياسية وتقاليد الديمقراطية التي تضمن الاستقرار في إفريقيا، حيث يكون دائما الأرشيف أول ضحايا الحروب ودعا الخبير الإفريقي الجزائر لاحتضان الاجتماع الإفريقي حول المشروع الذي يستهدف ترميم 50 فيلما إفريقيا في إطار الشراكة التي عقدتها الفيدرالية الإفريقية مع اليونيسكو والأمركيين.
من جهته، دعا مدير الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي إلى ضرورة التنسيق أكثر ما بين الهيئات والمؤسسات الجزائرية فيما بينها من أجل إرساء إستراتيجية فعالة للحفاظ على ذاكرة الجزائر والمطالبة باسترجاعها وانتقد مدير الأرشيف الوطني على هامش مداخلته في الملتقى المؤسسات العاملة في المجال قائلا "عملت في مؤسسة الأرشيف 15 سنة، لم يحدث أن جلست خلالها رفقة المسؤولين على السينماتيك أو أرشيف التلفزيون للتفكير سويا في إستراتجية لعمل شيء ما".