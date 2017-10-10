فتح الفنان القدير عبد النور شلوش، النّار على مسؤولي وزارة الثقافة والتلفزيون العمومي في البلاد وطريقة تسييرهم التي وصفها بـ"غير العادلة"، مطالبا أن يكون الوزير في قطاعه مسؤولا على كل المثقفين والفنانين وليس وزيرا لفئة خاصة عن أخرى.
وقال عبد النور شلوش، خلال نزوله ضيفا عبر قناة "بور تي في": "أموال الدولة يستفيد منها القلة فقط، التاريخ لا يرحم الذين أعطوا عقلهم وحبهم للثقافة والفن وساهموا في بناء حضارة وهناك أشخاص سيرمون في مزبلة التاريخ، لأنهم تنكروا لحضارة شعبهم ولم يتركوا أثرا، يقال أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا".
وأضاف نجم مسلسل "الخاوة": "أنا جزائري وأغير على بلدي، وأتمنى أن تكون في مصاف الدول التي ترعى العمل والمنتوج الإبداعي ولا أريد أن تستمر هذه المأساة وأن يبقى الكثير من الفنانين يجوعون فقراء في بلد المليون ونصف المليون شهيد.. والله هذا عيب".
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لقد "جوّعتم" الفنانين والمثقفين في بلد المليون شهيد؟!
حسام. ف
فتح الفنان القدير عبد النور شلوش، النّار على مسؤولي وزارة الثقافة والتلفزيون العمومي في البلاد وطريقة تسييرهم التي وصفها بـ"غير العادلة"، مطالبا أن يكون الوزير في قطاعه مسؤولا على كل المثقفين والفنانين وليس وزيرا لفئة خاصة عن أخرى.
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وقال عبد النور شلوش، خلال نزوله ضيفا عبر قناة "بور تي في": "أموال الدولة يستفيد منها القلة فقط، التاريخ لا يرحم الذين أعطوا عقلهم وحبهم للثقافة والفن وساهموا في بناء حضارة وهناك أشخاص سيرمون في مزبلة التاريخ، لأنهم تنكروا لحضارة شعبهم ولم يتركوا أثرا، يقال أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا".
وأضاف نجم مسلسل "الخاوة": "أنا جزائري وأغير على بلدي، وأتمنى أن تكون في مصاف الدول التي ترعى العمل والمنتوج الإبداعي ولا أريد أن تستمر هذه المأساة وأن يبقى الكثير من الفنانين يجوعون فقراء في بلد المليون ونصف المليون شهيد.. والله هذا عيب".