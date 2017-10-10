قام مكتتبو عدل 02 لولاية تيبازة، السبت، بوقفة احتجاجية بالتجمع ورفع لافتات على مستوى ورشة مشروع 1700 وحدة سكنية، تعبيرا عن قلقهم من تأخر انطلاق برنامج عدل 02 الخاص بالولاية والشك في مصداقية وتصريحات مسؤولي وكالة عدل، بسبب عدم مباشرة الأشغال الفعلية على غرار الولايات الأخرى التي بلغت فيها نسبة متقدمة من الأشغال.
وأكدت رئيسة جمعية مكتتبي عدل 02 بولاية تيبازة زنطار فايزة "للشروق" أن الحركة الاحتجاجية تقرر تنظيمها من أجل إسماع صوتهم للسلطات المعنية للتعجيل في مباشرة المشاريع والإسراع في وتيرة الإنجاز لاسيما وأن 11000 مكتتب ينتظر الخروج من مخالب أزمة السكن والضيق، وتشير رئيسة الجمعية إلى أن الأشغال لم تتخط عملية حفر على مستوى موقع واحد دون حصول الشركة على التصريح بمباشرة الأشغال، أما باقي المشاريع فلا وجود لها إلا على الورق، بينما اعتبر المكتتبون تجاوز مشروع مكتتبي عدل 02 الموجه لسكان العاصمة لنسبة 45 بالمائة وهو متواجد بتراب ولاية تيبازة استفزازا لهم، مطالبين بأخذ مشاريعهم بنفس الجدية، كما طالب هؤلاء من وزير السكن تخصيص زيارة للوقوف على تلك المشاريع.
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مكتتبو "عدل 2" بتيبازة يحتجون على تأخر انطلاق المشروع
ب. بلال
قام مكتتبو عدل 02 لولاية تيبازة، السبت، بوقفة احتجاجية بالتجمع ورفع لافتات على مستوى ورشة مشروع 1700 وحدة سكنية، تعبيرا عن قلقهم من تأخر انطلاق برنامج عدل 02 الخاص بالولاية والشك في مصداقية وتصريحات مسؤولي وكالة عدل، بسبب عدم مباشرة الأشغال الفعلية على غرار الولايات الأخرى التي بلغت فيها نسبة متقدمة من الأشغال.
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وأكدت رئيسة جمعية مكتتبي عدل 02 بولاية تيبازة زنطار فايزة "للشروق" أن الحركة الاحتجاجية تقرر تنظيمها من أجل إسماع صوتهم للسلطات المعنية للتعجيل في مباشرة المشاريع والإسراع في وتيرة الإنجاز لاسيما وأن 11000 مكتتب ينتظر الخروج من مخالب أزمة السكن والضيق، وتشير رئيسة الجمعية إلى أن الأشغال لم تتخط عملية حفر على مستوى موقع واحد دون حصول الشركة على التصريح بمباشرة الأشغال، أما باقي المشاريع فلا وجود لها إلا على الورق، بينما اعتبر المكتتبون تجاوز مشروع مكتتبي عدل 02 الموجه لسكان العاصمة لنسبة 45 بالمائة وهو متواجد بتراب ولاية تيبازة استفزازا لهم، مطالبين بأخذ مشاريعهم بنفس الجدية، كما طالب هؤلاء من وزير السكن تخصيص زيارة للوقوف على تلك المشاريع.