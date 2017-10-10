الجناة رموه من المركبة بعد تفطن السكان للأمر محاولة اختطاف طفل ببومرداس

تعرض مساء الجمعة إلى السبت طفل في 13 من العمر إلى محاولة اختطاف باءت بالفشل بعدما تمكن هذا الأخير من النجاة بنفسه على مستوى الحي الذي يقيم به بشاليهات زموري شرق ولاية بومرداس.

وحسب مصادر مقربة من الطفل "ب.س" الذي يدرس في الطور المتوسط ،فإنه وأثناء عودة هذا الطفل من تدريباته الرياضية عند حوالي الساعة السابعة من مساء الجمعة،إلى منزله العائلي الكائن على مستوى شاليهات خزان الماء بزموري، باغته ثلاثة أشخاص كانوا على متن مركبة نوع ديافام، ثم قاموا بإرغامه على ركوب الشاحنة، وبعد مسيرة أمتار شاهد الطفل جمع من أبناء جيرانه أين بدأ بالصراخ والاستنجاد بهم.

وخوفا من أن يتم إلقاء القبض عليهم قام الفاعلون برمي هذا الطفل والشاحنة تسير ما تسبب له بإصابات على مستوى اليد والبطن، فيما تقدم أهله بشكوى لدى مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها لتحديد هوية المختطفين الذين أكد الشهود عدم تمكنهم من التعرف عليهم.فيما تبقى أسباب محاولة الاختطاف هذه مرتبطة بهوية المبحوث عنهم لتحديد الهدف من هذه العملية الإجرامية. يذكر أن ولاية بومرداس لم تشهد عملية مماثلة منذ أزيد من سنة كاملة وهو ما أثار مخاوف السكان على أطفالهم خوفا من عودة ظاهرة إختطاف الأطفال.