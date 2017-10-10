فيما طالب السكان بتدخل الوالي انتشار مخيف لحشرة البعوض بمدينة ايليزي

يشتكي سكان مدينة ايليزي خلال الآونة الأخيرة، من الانتشار الرهيب لحشرات البعوض، وذلك في مختلف أحياء المدينة، أين طالبوا الجهات المختصة، باتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذه المشكلة.

وحسب شكاوى العديد من المواطنين للشروق، فقد أكدوا بأنهم قد ضاقوا ذرعا من تجاهل السلطات لمطالبهم المتعلقة بوضع حد لانتشار البعوض، حيث أنه وبالرغم من استخدام جميع الحيل والطرق للتخلص منه في المنازل، إلا أن هذا لم يجد نفعا، خاصة مع الانتشار الكبير للنفايات، التي يتأخر رفعها بشكل منتظم في العديد من المرات، كما ساهم فيضان وادي ايليزي خلال الأيام الأخيرة، في انتشار البعوض بشكل كبير أيضا، وحسب العديد من المختصين، الذي أكدوا على أن احسن طريقة للقضاء على البعوض، تبدأ بالقضاء على البيض في بؤر تكاثر الحشرات، وذلك من خلال وضع الأدوية والمواد الكيماوية، في الأودية، وأماكن المصبات النهائية لمياه الصرف الصحي.

كما أن عملية نشر الدخان للقضاء على البعوض، مثلما كان عليه الحال السنة الماضية، عندما تم التعاقد مع شركة مختصة من خارج الولاية، فيما غابت هذه السنة، وذلك بالرغم من الأموال المرصودة من ميزانية الولاية، وكذا ميزانية البلدية، مما عمق من معاناة السكان، خاصة فئة الأطفال بعاصمة الولاية، أين طالب المواطنون والي الولاية بالتدخل العاجل لوضع حد لذلك.