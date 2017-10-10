بعد تدخل الأعيان وقائد الناحية العسكرية الرابعة 45 جمعية تراسل رئيس الجمهورية لإعادة رئيس وكالة التشغيل بورقلة

عرفت قضية تنحية رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بورقلة، وتعيين إطار جديد من خارج الولاية، عدة تطورات في الساعات الأخيرة، بعد تدخل الأعيان وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات وقائد الناحية العسكرية الرابعة على الخط، من أجل ضبط النفس وتهدئة الشباب البطال بورقلة.

قامت 45 جمعية من مختلف الأطياف بكل من ورقلة وحاسي مسعود، بمراسلة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء من بينهم العدل والوزير الأول، إضافة لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التشغيل، والسلطات المحلية والعسكرية بولاية ورقلة، تطالب فيها التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تأتي أياما قبل الحملة الانتخابية، حسب الرسالة التي تحوز " الشروق " نسخة منها. وإعادة رئيس الوكالة الولائية للتشغيل "سيود احمد" الذي تم تنحيته قبل أيام وتعيين إطار من خارج الولاية، خصوصا أن الفترة التي قضاها بالوكالة مكنت من توظيف الشباب البطال من مختلف مناطق الولاية، في الشركات البترولية الكبرى، هذه الأخيرة كانت حكرا على أناس معينين وتخضع لعدة معايير خارجة عن القانون.

وطالبت الجمعيات والأعيان من السلطات العليا في البلاد إيقاف قرار تعيين المدير الجديد وإبقاء المدير السابق في منصبه، والتفعيل العاجل لكافة التعليمات التي تضمن الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف، وضمان حصة التشغيل المقررة قانونيا لولاية ورقلة والقضاء على الأيادي التي تعبث بهذا الملف وتثير البلبلة بالشارع المحلي منذ أكثر من 15 سنة، وكشفهم للرأي العام. جدير بالذكر أن الولاية شهدت غلقا للطرق العامة واعتصامات أمام عدد من المقرات العمومية الهام .