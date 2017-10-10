عرفت قضية تنحية رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بورقلة، وتعيين إطار جديد من خارج الولاية، عدة تطورات في الساعات الأخيرة، بعد تدخل الأعيان وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات وقائد الناحية العسكرية الرابعة على الخط، من أجل ضبط النفس وتهدئة الشباب البطال بورقلة.
قامت 45 جمعية من مختلف الأطياف بكل من ورقلة وحاسي مسعود، بمراسلة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء من بينهم العدل والوزير الأول، إضافة لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التشغيل، والسلطات المحلية والعسكرية بولاية ورقلة، تطالب فيها التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تأتي أياما قبل الحملة الانتخابية، حسب الرسالة التي تحوز " الشروق " نسخة منها. وإعادة رئيس الوكالة الولائية للتشغيل "سيود احمد" الذي تم تنحيته قبل أيام وتعيين إطار من خارج الولاية، خصوصا أن الفترة التي قضاها بالوكالة مكنت من توظيف الشباب البطال من مختلف مناطق الولاية، في الشركات البترولية الكبرى، هذه الأخيرة كانت حكرا على أناس معينين وتخضع لعدة معايير خارجة عن القانون.
وطالبت الجمعيات والأعيان من السلطات العليا في البلاد إيقاف قرار تعيين المدير الجديد وإبقاء المدير السابق في منصبه، والتفعيل العاجل لكافة التعليمات التي تضمن الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف، وضمان حصة التشغيل المقررة قانونيا لولاية ورقلة والقضاء على الأيادي التي تعبث بهذا الملف وتثير البلبلة بالشارع المحلي منذ أكثر من 15 سنة، وكشفهم للرأي العام. جدير بالذكر أن الولاية شهدت غلقا للطرق العامة واعتصامات أمام عدد من المقرات العمومية الهام .
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1"وصال" تتعرض للضرب على يد أستاذتها وتتوقف عن الدراسة ببلعباس
2مختل يذبح والدته وشقيقتيه بسبب التلفاز في الشلف!؟
3زيادات غير مبررة في أسعار مشتقات الحليب
4والي العاصمة مطلوب للتحقيق في هدم جدار مسكن بسطاوالي
5استئناف الترحيل بعد استكمال أشغال التهيئة
Français English
الرأي
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
جمال لعلامي
الأوّلون في "الهربة"!
محمد حمادي
بلد النّصف مليون "مجنون"؟!
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
حسين لقرع
حقوقيون في خدمة المجرمين!
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
بعد تدخل الأعيان وقائد الناحية العسكرية الرابعة
45 جمعية تراسل رئيس الجمهورية لإعادة رئيس وكالة التشغيل بورقلة
حبيب. ب
عرفت قضية تنحية رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بورقلة، وتعيين إطار جديد من خارج الولاية، عدة تطورات في الساعات الأخيرة، بعد تدخل الأعيان وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات وقائد الناحية العسكرية الرابعة على الخط، من أجل ضبط النفس وتهدئة الشباب البطال بورقلة.
تغطيات ذات صلة
45 جمعية تراسل رئيس الجمهورية لإعادة رئيس وكالة التشغيل بورقلة
انتشار مخيف لحشرة البعوض بمدينة ايليزي
إمام يتغيب ويحرم مئات المصلين من الجمعة بتبسة
محاولة اختطاف طفل ببومرداس
مكتتبو "عدل 2" بتيبازة يحتجون على تأخر انطلاق المشروع
قامت 45 جمعية من مختلف الأطياف بكل من ورقلة وحاسي مسعود، بمراسلة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء من بينهم العدل والوزير الأول، إضافة لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التشغيل، والسلطات المحلية والعسكرية بولاية ورقلة، تطالب فيها التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تأتي أياما قبل الحملة الانتخابية، حسب الرسالة التي تحوز " الشروق " نسخة منها. وإعادة رئيس الوكالة الولائية للتشغيل "سيود احمد" الذي تم تنحيته قبل أيام وتعيين إطار من خارج الولاية، خصوصا أن الفترة التي قضاها بالوكالة مكنت من توظيف الشباب البطال من مختلف مناطق الولاية، في الشركات البترولية الكبرى، هذه الأخيرة كانت حكرا على أناس معينين وتخضع لعدة معايير خارجة عن القانون.
وطالبت الجمعيات والأعيان من السلطات العليا في البلاد إيقاف قرار تعيين المدير الجديد وإبقاء المدير السابق في منصبه، والتفعيل العاجل لكافة التعليمات التي تضمن الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف، وضمان حصة التشغيل المقررة قانونيا لولاية ورقلة والقضاء على الأيادي التي تعبث بهذا الملف وتثير البلبلة بالشارع المحلي منذ أكثر من 15 سنة، وكشفهم للرأي العام. جدير بالذكر أن الولاية شهدت غلقا للطرق العامة واعتصامات أمام عدد من المقرات العمومية الهام .