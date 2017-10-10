جريمتا قتل تهزان قسنطينة في ظرف 48 ساعة

عثر، صبيحة الأحد، على جثة شخص قارب الأربعين من العمر بمنحدر المنية، عند مدخل حي بن الشرقي الشعبي، بمدينة قسنطينة.

وحسب معلومات موثوقة، فإن الحادثة لديها خلفية جنائية، والجثة عليها آثار إصابة بليغة على مستوى الرأس، في حين فرضت قوات الأمن والشرطة العلمية طوقا على المكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وخلفيات الجريمة التي لا تزال ملابساتها غامضة، في انتظار ما ستكشف عنه تحريات مصالح الأمن.

كما شهدت منطقة المريج بقسنطينة قبل ذلك بثمان وأربعين ساعة العثور على جثة شخص في التاسعة والأربعين من العمر ويتعلق الأمر بالمدعو ـ م .أ ـ ملقاة على حافة الطريق وعليها آثار ضربات على الرأس حسب معلومات مستقاة، وهي الجريمة التي لا تزال ملابساتها وأسبابها قيد التحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة إقليميا.