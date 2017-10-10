تسبب سقوط سيارتين من أعلى جسرين بولاية قسنطينة، في ظرف ساعة واحدة من ليلة السبت، في هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.
الحادث الأول وقع عندما سقطت سيارة من نوع هونداي من أعلى جسر وادي الحميميم بمدينة الخروب بقسنطينة، ليلة السبت، ما تسبب في هلاك شيخ يبلغ من العمر 86 سنة، وسيدة تبلغ من العمر 51 سنة، كانا على متن السيارة، التي هوت بهما من أعلى الجسر المتواجد على الطريق الوطني رقم 3 بين مدينتي قسنطينة والخروب، والذي يفوق علوّه الخمسة أمتار، مما تسبب في هلاكهما في عين المكان وتحطم سيارتهما عن آخرها بسبب قوة ارتطامها بالأرض.
وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية قطوش الجمعي بالخروب لانتشال جثتي الضحيتين ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة أسباب وقوع هذا الحادث المميت، والذي يكون بسبب انحراف السيارة عن مسارها بعد ما تعذر على سائقها الضحية التحكم فيها.
وبعدها بنحو ساعة فقط انحرفت سيارة أخرى من نوع سيتروان، عن مسارها لتسقط براكبيها من أعلى جسر وادي الغنم بشارع رحماني عاشور بوسط مدينة قسنطينة، على ارتفاع يقدر بنحو 15 مترا، ما تسبب في هلاك شاب يبلغ من العمر 21 سنة، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة، و21 سنة، بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها من طرف أعوان الحماية المدنية، إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع هذا الحادث المميت والذي يعتبر الثاني من نوعه في ظرف اقل من ساعة واحدة على مستوى جسور قسنطينة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1"وصال" تتعرض للضرب على يد أستاذتها وتتوقف عن الدراسة ببلعباس
2مختل يذبح والدته وشقيقتيه بسبب التلفاز في الشلف!؟
3زيادات غير مبررة في أسعار مشتقات الحليب
4والي العاصمة مطلوب للتحقيق في هدم جدار مسكن بسطاوالي
5اتحاد القابلات يندد بالظروف المهنية "المزرية" للعمل
Français English
الرأي
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
جمال لعلامي
الأوّلون في "الهربة"!
محمد حمادي
بلد النّصف مليون "مجنون"؟!
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
حسين لقرع
حقوقيون في خدمة المجرمين!
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
عثمان سعدي
المربي الكبير مولود محمد لخضر شرحبيل يغادرنا
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الحادثان وقعا في نفس التوقيت
3 قتلى و3 جرحى في سقوط سيارتين من أعلى جسرين بقسنطينة
عصام بن منية
تسبب سقوط سيارتين من أعلى جسرين بولاية قسنطينة، في ظرف ساعة واحدة من ليلة السبت، في هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.
تغطيات ذات صلة
أفارقة يغزون سكنات "عدل" الشاغرة ويعيثون فيها فسادا بوهران
توقيف موظف بالبنك الوطني الجزائري اختلس ملياري سنتيم
جريمتا قتل تهزان قسنطينة في ظرف 48 ساعة
45 جمعية تراسل رئيس الجمهورية لإعادة رئيس وكالة التشغيل بورقلة
انتشار مخيف لحشرة البعوض بمدينة ايليزي
الحادث الأول وقع عندما سقطت سيارة من نوع هونداي من أعلى جسر وادي الحميميم بمدينة الخروب بقسنطينة، ليلة السبت، ما تسبب في هلاك شيخ يبلغ من العمر 86 سنة، وسيدة تبلغ من العمر 51 سنة، كانا على متن السيارة، التي هوت بهما من أعلى الجسر المتواجد على الطريق الوطني رقم 3 بين مدينتي قسنطينة والخروب، والذي يفوق علوّه الخمسة أمتار، مما تسبب في هلاكهما في عين المكان وتحطم سيارتهما عن آخرها بسبب قوة ارتطامها بالأرض.
وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية قطوش الجمعي بالخروب لانتشال جثتي الضحيتين ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة أسباب وقوع هذا الحادث المميت، والذي يكون بسبب انحراف السيارة عن مسارها بعد ما تعذر على سائقها الضحية التحكم فيها.
وبعدها بنحو ساعة فقط انحرفت سيارة أخرى من نوع سيتروان، عن مسارها لتسقط براكبيها من أعلى جسر وادي الغنم بشارع رحماني عاشور بوسط مدينة قسنطينة، على ارتفاع يقدر بنحو 15 مترا، ما تسبب في هلاك شاب يبلغ من العمر 21 سنة، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة، و21 سنة، بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها من طرف أعوان الحماية المدنية، إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع هذا الحادث المميت والذي يعتبر الثاني من نوعه في ظرف اقل من ساعة واحدة على مستوى جسور قسنطينة.