الحادثان وقعا في نفس التوقيت 3 قتلى و3 جرحى في سقوط سيارتين من أعلى جسرين بقسنطينة

تسبب سقوط سيارتين من أعلى جسرين بولاية قسنطينة، في ظرف ساعة واحدة من ليلة السبت، في هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

الحادث الأول وقع عندما سقطت سيارة من نوع هونداي من أعلى جسر وادي الحميميم بمدينة الخروب بقسنطينة، ليلة السبت، ما تسبب في هلاك شيخ يبلغ من العمر 86 سنة، وسيدة تبلغ من العمر 51 سنة، كانا على متن السيارة، التي هوت بهما من أعلى الجسر المتواجد على الطريق الوطني رقم 3 بين مدينتي قسنطينة والخروب، والذي يفوق علوّه الخمسة أمتار، مما تسبب في هلاكهما في عين المكان وتحطم سيارتهما عن آخرها بسبب قوة ارتطامها بالأرض.

وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية قطوش الجمعي بالخروب لانتشال جثتي الضحيتين ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة أسباب وقوع هذا الحادث المميت، والذي يكون بسبب انحراف السيارة عن مسارها بعد ما تعذر على سائقها الضحية التحكم فيها.

وبعدها بنحو ساعة فقط انحرفت سيارة أخرى من نوع سيتروان، عن مسارها لتسقط براكبيها من أعلى جسر وادي الغنم بشارع رحماني عاشور بوسط مدينة قسنطينة، على ارتفاع يقدر بنحو 15 مترا، ما تسبب في هلاك شاب يبلغ من العمر 21 سنة، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة، و21 سنة، بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها من طرف أعوان الحماية المدنية، إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع هذا الحادث المميت والذي يعتبر الثاني من نوعه في ظرف اقل من ساعة واحدة على مستوى جسور قسنطينة.