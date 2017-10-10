كشفت مجموعة من المكتتبين في برنامج "عدل" السكني على مستوى ولاية وهران، وتحديدا بحي 2500 مسكن بعين البيضاء التابع إداريا للسانيا عن فضائح مروعة تحدث في الخفاء، بأحد المجمعات السكنية الكائنة بمنطقة عين البيضاء والتي ينتظر أصحابها المفاتيح منذ سنوات، لكن المفاجأة أنها تستغل أبشع استغلال من طرف عشرات من الأفارقة، الذين عاثوا بتلك الشقق فسادا، حيث حولوها إلى مكان للإقامة، بالنظر لسهولة التسلل إليها، ورغم افتقارها للكهرباء والغاز، إلا أن هؤلاء استعانوا بتوصيلات عشوائية، لتزويد الشقق بالطاقة، مع ما فيها من مخاطر مثل الحرائق أو الصعقات الكهربائية، زيادة على جلب الحطب للتدفئة والطهي، وتملك الشروق صورا صادمة تبين درجة التدهور الذي مست الشقق الجديدة.
في حين دق المشتكون ناقوس الخطر لظاهرة أخطر تتمثل في استفحال ظاهرة الدعارة في ذات الغرف وممارسة البغاء، بعيدا عن أعين المارة ومصالح الرقابة، التي حسبهم لم تحرك ساكنا رغم الشكاوى الكثيرة، كما عبر المتحدثون عن عظيم قلقهم من تدهور السكنات قبل أن يقطنوها وهم الذين انتظروا تسلمها منذ سنوات بأحر من الجمر، وقد ناشد المستفيدون من تلك السكنات الوصاية بالتدخل وتخليص سكناتهم من هؤلاء الغرباء الذين عاثوا فيها فسادا والتعجيل بتزويد المجمع السكني بالغاز والكهرباء وحتى أنابيب المياه حتى يمكن لهم العيش فيها قبل حلول فصل الشتاء رغم أنهم سددوا كل الأشطر ووقعوا على عقد الالتزام عند الموثق.
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أفارقة يغزون سكنات "عدل" الشاغرة ويعيثون فيها فسادا بوهران
سيد احمد فلاحي
كشفت مجموعة من المكتتبين في برنامج "عدل" السكني على مستوى ولاية وهران، وتحديدا بحي 2500 مسكن بعين البيضاء التابع إداريا للسانيا عن فضائح مروعة تحدث في الخفاء، بأحد المجمعات السكنية الكائنة بمنطقة عين البيضاء والتي ينتظر أصحابها المفاتيح منذ سنوات، لكن المفاجأة أنها تستغل أبشع استغلال من طرف عشرات من الأفارقة، الذين عاثوا بتلك الشقق فسادا، حيث حولوها إلى مكان للإقامة، بالنظر لسهولة التسلل إليها، ورغم افتقارها للكهرباء والغاز، إلا أن هؤلاء استعانوا بتوصيلات عشوائية، لتزويد الشقق بالطاقة، مع ما فيها من مخاطر مثل الحرائق أو الصعقات الكهربائية، زيادة على جلب الحطب للتدفئة والطهي، وتملك الشروق صورا صادمة تبين درجة التدهور الذي مست الشقق الجديدة.
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في حين دق المشتكون ناقوس الخطر لظاهرة أخطر تتمثل في استفحال ظاهرة الدعارة في ذات الغرف وممارسة البغاء، بعيدا عن أعين المارة ومصالح الرقابة، التي حسبهم لم تحرك ساكنا رغم الشكاوى الكثيرة، كما عبر المتحدثون عن عظيم قلقهم من تدهور السكنات قبل أن يقطنوها وهم الذين انتظروا تسلمها منذ سنوات بأحر من الجمر، وقد ناشد المستفيدون من تلك السكنات الوصاية بالتدخل وتخليص سكناتهم من هؤلاء الغرباء الذين عاثوا فيها فسادا والتعجيل بتزويد المجمع السكني بالغاز والكهرباء وحتى أنابيب المياه حتى يمكن لهم العيش فيها قبل حلول فصل الشتاء رغم أنهم سددوا كل الأشطر ووقعوا على عقد الالتزام عند الموثق.