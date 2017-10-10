تحديد 18 أكتوبر لإعادتها

إلغاء التسجيلات في برنامج "غرين كارد"

date 2017/10/15 views 20 comments 0
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icon-writer ع.ب

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، الأحد، إلغاء التسجيلات في تأشيرة قرعة التنوع (غرين كارد) والخاصة بعام 2019 والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري بسبب خلل تقني.

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وحسب بيان للسفارة، فإنه "بسبب بعض المشاكل التقنية سيتم إعادة تشغيل فترة التسجيل على برنامج_قرعة الجرين كارد السنوي لعام 2019".

وأضاف أن "فترة التسجيل الجديدة ستبدأ يوم 18 أكتوبر 2017 على الساعة 5 مساءا بتوقيت الجزائر، وتنتهي يوم 22 نوفمبر".

وشددت السفارة، على أن "جميع التسجيلات التي تمت قبل 18 أكتوبر 2017 يجب إعادتها مرة أخرى على الرابط التالي: dvlottery.state.gov

وكانت السلطات الأمريكية قد حددت سابقا فترة التسجيلات لهذا البرنامج بين 3 أكتوبر و7 نوفمبر القادم".

ووفق ذات المصدر، فالتسجيل مجاني وإذا تم اختيار أي شخص سيدفع رسم التأشيرة بالسفارة الأمريكية عند المقابلة.

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