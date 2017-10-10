أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، الأحد، إلغاء التسجيلات في تأشيرة قرعة التنوع (غرين كارد) والخاصة بعام 2019 والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري بسبب خلل تقني.
وحسب بيان للسفارة، فإنه "بسبب بعض المشاكل التقنية سيتم إعادة تشغيل فترة التسجيل على برنامج_قرعة الجرين كارد السنوي لعام 2019".
وأضاف أن "فترة التسجيل الجديدة ستبدأ يوم 18 أكتوبر 2017 على الساعة 5 مساءا بتوقيت الجزائر، وتنتهي يوم 22 نوفمبر".
وشددت السفارة، على أن "جميع التسجيلات التي تمت قبل 18 أكتوبر 2017 يجب إعادتها مرة أخرى على الرابط التالي: dvlottery.state.gov
وكانت السلطات الأمريكية قد حددت سابقا فترة التسجيلات لهذا البرنامج بين 3 أكتوبر و7 نوفمبر القادم".
ووفق ذات المصدر، فالتسجيل مجاني وإذا تم اختيار أي شخص سيدفع رسم التأشيرة بالسفارة الأمريكية عند المقابلة.
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إلغاء التسجيلات في برنامج "غرين كارد"
ع.ب
أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، الأحد، إلغاء التسجيلات في تأشيرة قرعة التنوع (غرين كارد) والخاصة بعام 2019 والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري بسبب خلل تقني.
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وحسب بيان للسفارة، فإنه "بسبب بعض المشاكل التقنية سيتم إعادة تشغيل فترة التسجيل على برنامج_قرعة الجرين كارد السنوي لعام 2019".
وأضاف أن "فترة التسجيل الجديدة ستبدأ يوم 18 أكتوبر 2017 على الساعة 5 مساءا بتوقيت الجزائر، وتنتهي يوم 22 نوفمبر".
وشددت السفارة، على أن "جميع التسجيلات التي تمت قبل 18 أكتوبر 2017 يجب إعادتها مرة أخرى على الرابط التالي: dvlottery.state.gov
وكانت السلطات الأمريكية قد حددت سابقا فترة التسجيلات لهذا البرنامج بين 3 أكتوبر و7 نوفمبر القادم".
ووفق ذات المصدر، فالتسجيل مجاني وإذا تم اختيار أي شخص سيدفع رسم التأشيرة بالسفارة الأمريكية عند المقابلة.
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