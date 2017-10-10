الأم تؤكد تعرضها للضرب والشتم خلال الوضع وفاة غامضة لرضيعة بمصلحة للولادة في عنابة وعائلتها تتهم القابلات

أمر مدير مستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة رئيس مصلحة النساء والتوليد، صبيحة الأحد،بفتح تحقيق مستعجل في قضية الوفاة الغامضة لرضيعة بمصلحة طب النساء والتوليد وتسليمه نسخة من التقرير صبيحة اليوم، وذلك بعد شكاوى عائلة بوبلاط والاتهامات التي وجهوها إلى ثلاث قابلات تسببن في وفاة الرضيعة.

وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن تفاصيل الواقعة الأليمة التي حلت بعائلة ببولاط وحسب ما جاء على لسان شقيق الأم التي فقدت فلذة كبدها نتيجة الإهمال الذي تعرضت له بالمصلحة السالفة تعود لصبيحة الخميس الماضي، عندما نقلت شقيقته "ل" البالغة من العمر 27 سنة نحو مصلحة الولادة بمستشفى ابن رشد الجامعي عندما حان التاريخ المحدد لعملية توليدها، ووضعت الأم تحت الرقابة الطبية في المصلحة السالفة الذكر ولمدة 3 أيام بعدما أكدت للقابلات أن طبيبها حرر في تقريره الطبي ضرورة توليدها عن طريق عملية قيصرية تفاديا لوقوع مضاعفات، لكن القابلات العاملات ليلة الخميس رفضن الاستماع إليها وحاولن بكل الطرق المتاحة توليدها طبيعيا حسب ما أكدته المريضة، وخلال فترة تواجدها بالمصلحة تعرضت المريضة لسوء المعاملة وأساليب السب والشتم من قبل القابلات اللواتي جردنها من ملابسها في رواق المصلحة، وشددنها من شعرها وأمطرنها بوابل من السب والشتم حسب تصريحات الأم، وبالفعل وضعت الأم رضيعتها بعد ولادة عسيرة لتتفاجأ بأن الوليدة توفيت في ظروف جد غامضة، الحادثة سقطت كالصاعقة على الأم والأهل، ورفضوا تقبل الأمر وأكدوا أنهم سيلاحقون القابلات المشرفات على عملية توليدها قضائيا بتهمة التسيب والإهمال والتسبب في وفاة رضيعة في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي دفع بمدير المستشفى الجامعي ابن رشد إلى فتح تحقيق مستعجل في القضية ستصدر نتائجه صبيحة اليوم .