أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، مشروع قانون المالية لعام 2018 على لجنة الميزانية للشروع في دراسته قبل إحالته على النواب.
ووفق بيان للمجلس "اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017، برئاسة السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس وقد أحال المكتب، في بداية هذا الأشغال، مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية".
ويوم 4 أكتوبر، صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي توقع عجزا إجماليا للخزينة بنحو 2107 مليار دينار، ما يقارب 20 مليار دولار، فيما سجل زيادة في التحويلات الاجتماعية بنحو 8 بالمائة، وتراجعا في ميزانية التسيير بنحو 7 ملايير دينار.
وحسب بيان مجلس الوزراء فقد تضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار وهو غلاف أقل بـ7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017.
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، توفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، مداخيل تقدر بـ6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار، أي العجز بنحو 2107 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار).
وهكذا، فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016، حسب بيان لمجلس الوزراء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1هذه شروط وتفاصيل الإستفادة من التقاعد في قطاع التربية
2منتجعات سياحية وفنادق على ضفاف وادي الحراش!
3موجة غضب تجتاح الجامعات هذا الأسبوع
4زعلان: شاحنات الوزن الثقيل تتحمّل مسؤولية تدهور الطرقات
5تمار: الدولة خفضت دعم سكنات "عدل2"
Français English
الرأي
التهامي مجوري
الحرية
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
جمال لعلامي
الأوّلون في "الهربة"!
محمد حمادي
بلد النّصف مليون "مجنون"؟!
حبيب راشدين
إفلاس التهويل البليد بإفلاس البلد
جمال لعلامي
"مهرودة" وفرحانين!
حسين لقرع
حقوقيون في خدمة المجرمين!
سليم قلالة
لسنا على شفا حفرة
معلومي ياسين
الشعب "الكروي" يريد
عبد الناصر
ما بعد 2018!
الفيديو
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
المجلس الشعبي الوطني
قانون المالية لـ 2018 أمام لجنة الميزانية
عبد الرزاق.ب
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، مشروع قانون المالية لعام 2018 على لجنة الميزانية للشروع في دراسته قبل إحالته على النواب.
تغطيات ذات صلة
قانون المالية لـ 2018 أمام لجنة الميزانية
تخفيض مساهمة الدولة أثر على أسعار "سكنات عدل"
تمار: الدولة خفضت دعم سكنات "عدل2"
أويحيى يُجند "الرباعي الرئاسي" لتمرير قانون المالية على البرلمان!
عبد الوهاب حمودة.. "أمير المؤمنين" الذي فتح مسجد الطلبة ورفض الوزارة!
ووفق بيان للمجلس "اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017، برئاسة السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس وقد أحال المكتب، في بداية هذا الأشغال، مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية".
ويوم 4 أكتوبر، صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي توقع عجزا إجماليا للخزينة بنحو 2107 مليار دينار، ما يقارب 20 مليار دولار، فيما سجل زيادة في التحويلات الاجتماعية بنحو 8 بالمائة، وتراجعا في ميزانية التسيير بنحو 7 ملايير دينار.
وحسب بيان مجلس الوزراء فقد تضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار وهو غلاف أقل بـ7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017.
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، توفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، مداخيل تقدر بـ6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار، أي العجز بنحو 2107 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار).
وهكذا، فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016، حسب بيان لمجلس الوزراء.