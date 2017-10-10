تابعت محكمة الحراش بالعاصمة، مدير عام سابق لشركة بناء، إلى جانب أربعة أشخاص متعاملين مع الشركة، في إطار كراء آلات الحفر وتجهيزات البناء، حيث وجهت لهم تهمة التزوير في محررات عرفية وإصدار صكوك بنكية بدون رصيد، بلغت قيمتها 30 مليار سنتيم كما تم بعد إيداع المتهمين الأربعة رفع شكوى ضد المتهم الأول في قضية أخرى يتهمونه فيها بخيانة الأمانة.
واستنادا لما ورد في جلسة المحاكمة، الأحد، تبيّن بعد التحقيق الأمني والقضائي في الملف أن المتهم وخلال ترأسه مجلس إدارة الشركة، قام بتحرير صكوك بنكية لصالح شركات يملكها المتعاملون، كانت تموله بالمركبات والآلات الخاصة بالبناء، مقابل منحها شيكات كضمان إلى غاية انتهاء المشاريع، حيث يتحصل كل واحد منهم على مستحقاته المالية، لكن في آخر عملية تحصل المتعاملون الأربعة على 5 شيكات بقيمة 30 مليار سنتيم، تبين أثناء تقديمها للمخالصة بالبنك أنها من دون رصيد، الأمر الذي دفع بهم إلى تقييد شكوى لدى المصالح المختصّة، غير أن أصابع الاتهام وجهت إليهم إلى جانب المتهم الرئيسي بتهمة تبديد أموال الشركة بعد فتح تحقيق. والتمس ممثل الحق العام 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية للجميع.
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مدير شركة يحرر صكوكا بقيمة 30 مليارا من دون رصيد!
مريم. ز
تابعت محكمة الحراش بالعاصمة، مدير عام سابق لشركة بناء، إلى جانب أربعة أشخاص متعاملين مع الشركة، في إطار كراء آلات الحفر وتجهيزات البناء، حيث وجهت لهم تهمة التزوير في محررات عرفية وإصدار صكوك بنكية بدون رصيد، بلغت قيمتها 30 مليار سنتيم كما تم بعد إيداع المتهمين الأربعة رفع شكوى ضد المتهم الأول في قضية أخرى يتهمونه فيها بخيانة الأمانة.
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واستنادا لما ورد في جلسة المحاكمة، الأحد، تبيّن بعد التحقيق الأمني والقضائي في الملف أن المتهم وخلال ترأسه مجلس إدارة الشركة، قام بتحرير صكوك بنكية لصالح شركات يملكها المتعاملون، كانت تموله بالمركبات والآلات الخاصة بالبناء، مقابل منحها شيكات كضمان إلى غاية انتهاء المشاريع، حيث يتحصل كل واحد منهم على مستحقاته المالية، لكن في آخر عملية تحصل المتعاملون الأربعة على 5 شيكات بقيمة 30 مليار سنتيم، تبين أثناء تقديمها للمخالصة بالبنك أنها من دون رصيد، الأمر الذي دفع بهم إلى تقييد شكوى لدى المصالح المختصّة، غير أن أصابع الاتهام وجهت إليهم إلى جانب المتهم الرئيسي بتهمة تبديد أموال الشركة بعد فتح تحقيق. والتمس ممثل الحق العام 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية للجميع.