يستمر التنافس ويحتدم أكثر مع تواصل بث حلقات برنامج الاختراعات الأول في العالم العربي، "نجوم العلوم" الموسم التاسع، عبر شاشة "الشروق العامة"، إذ سجل الأسبوع الرابع من المسابقة تأهل 9 متسابقين عن مرحلة "المجلس العلمي" من أصل 33 مرشحا من مختلف الدول العربية.
هذا، وتأهلت الجزائرية حسينة باشا 25 سنة، وهي طالبة جامعية تخصص صيدلة من قسنطينة، إلى حلقة نمذجة المنتج عن مشروع ابتكارها الفاحص الآلي لعيون الأطفال، بعد أن لقيت إجماع لجنة التحكيم، التي تتكون من البروفيسور اللبناني فؤاد مراد، الدكتور المصري عبد الحميد الزهيري، والدكتور خالد العالي. ولقي تأهل حسينة باشا تفاعلا كبيرا للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعليقات المساندة والمهنئة لممثلة الجزائر، متمنين لها التوفيق والوصول إلى المرحلة النهائية ولم لا الفوز باللقب.
من جهته، أقصي الجزائري الآخر أنس عبد النبي، عقب تحصله على ورقة "الإقصاء" البيضاء في الظرف الذي أرسلته لجنة التحكيم. تجدر الإشارة إلى أنّه في الموسم الخامس عام 2013، فاز بلقب "نجوم العلوم" الدكتور الجزائري محمد دومير عن اختراعه الذي يشخّص إصابات الحيوان وأوجاعه أثناء سيره، فيما حلّ الدكتور الجزائري مراد محمد بن عصمان في المرتبة الرابعة من الموسم السابع عام 2015، في حين عادت المرتبة الثانية العام الماضي للمخترع الجزائري عبد الرحيم بورويس، صاحب ابتكار "ونداركيت Wonderkit" (القميص الذكي الخاص بمرضى التوحد).
ويحصل الفائز بلقب المبتكر الأفضل في العالم العربي في نهاية الأسبوع العاشر من هذا الموسم، على مبلغ قدره 300 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 5.1 مليار سنتيم) لتمويل فكرته الرائدة في البرايم النهائي الذي يبث سهرة السبت 25 نوفمبر المقبل على الهواء مباشرة عبر شاشة "الشروق تي في"، كما سيحصل الفائزون بالمركز الثاني والثالث والرابع على التوالي على جوائز بقيمة 150 ألف و100 ألف و50 ألف دولار أمريكي.
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9 مبتكرين يتأهلون إلى حلقة نمذجة المنتج على شاشة "الشروق"
طالبة الصيدلة حسينة باشا تمثل الجزائر في "نجوم العلوم 9"!
حسام. ف
يستمر التنافس ويحتدم أكثر مع تواصل بث حلقات برنامج الاختراعات الأول في العالم العربي، "نجوم العلوم" الموسم التاسع، عبر شاشة "الشروق العامة"، إذ سجل الأسبوع الرابع من المسابقة تأهل 9 متسابقين عن مرحلة "المجلس العلمي" من أصل 33 مرشحا من مختلف الدول العربية.
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هذا، وتأهلت الجزائرية حسينة باشا 25 سنة، وهي طالبة جامعية تخصص صيدلة من قسنطينة، إلى حلقة نمذجة المنتج عن مشروع ابتكارها الفاحص الآلي لعيون الأطفال، بعد أن لقيت إجماع لجنة التحكيم، التي تتكون من البروفيسور اللبناني فؤاد مراد، الدكتور المصري عبد الحميد الزهيري، والدكتور خالد العالي. ولقي تأهل حسينة باشا تفاعلا كبيرا للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعليقات المساندة والمهنئة لممثلة الجزائر، متمنين لها التوفيق والوصول إلى المرحلة النهائية ولم لا الفوز باللقب.
من جهته، أقصي الجزائري الآخر أنس عبد النبي، عقب تحصله على ورقة "الإقصاء" البيضاء في الظرف الذي أرسلته لجنة التحكيم. تجدر الإشارة إلى أنّه في الموسم الخامس عام 2013، فاز بلقب "نجوم العلوم" الدكتور الجزائري محمد دومير عن اختراعه الذي يشخّص إصابات الحيوان وأوجاعه أثناء سيره، فيما حلّ الدكتور الجزائري مراد محمد بن عصمان في المرتبة الرابعة من الموسم السابع عام 2015، في حين عادت المرتبة الثانية العام الماضي للمخترع الجزائري عبد الرحيم بورويس، صاحب ابتكار "ونداركيت Wonderkit" (القميص الذكي الخاص بمرضى التوحد).
ويحصل الفائز بلقب المبتكر الأفضل في العالم العربي في نهاية الأسبوع العاشر من هذا الموسم، على مبلغ قدره 300 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 5.1 مليار سنتيم) لتمويل فكرته الرائدة في البرايم النهائي الذي يبث سهرة السبت 25 نوفمبر المقبل على الهواء مباشرة عبر شاشة "الشروق تي في"، كما سيحصل الفائزون بالمركز الثاني والثالث والرابع على التوالي على جوائز بقيمة 150 ألف و100 ألف و50 ألف دولار أمريكي.