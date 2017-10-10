ارتفاع عدد ضحايا هجومي الصومال إلى أكثر من 200 قتيل

قال مسؤولون اليوم الأحد إن ما يربو على 200 شخص قتلوا في تفجيرين متزامنين بالعاصمة الصومالية وإن ما يزيد على 250 آخرين أصيبوا في أحد أكثر هجمات حركة الشباب دموية في البلاد.

وقال عبد الفتاح عمر حلان المتحدث باسم رئيس بلدية مقديشو "تأكدنا من مقتل 200 مدني في تفجير أمس. نعلم أن عدد القتلى أكبر من ذلك، لا يزال كثير من الأشخاص لا يجدون ذويهم".

وذكر متحدث باسم خدمة الإسعاف أن أكثر من 250 شخصا أصيبوا خلال تفجيري يوم السبت.