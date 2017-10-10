تسبب حادث مرور مروع وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بسطيف، صبيحة الأحد، في مقتل شاب يبلغ من العمر 37 سنة.
وحسب معلومات "الشروق" فان الضحية كان على متن شاحنة من نوع "شاكمان" قادما من سطيف باتجاه بجاية، وعند خروجه من النفق الثالث بخراطة ودخوله جسر برج ميرة، فقد السائق التحكم في شاحنته بسبب خلل في المكابح - حسب أولى الفرضيات، - مما دفع بالضحية لتوجيه شاحنته صوب الحاجز الأمني للجسر بغرض تفادي السيارات التي كانت أمامه، قبل أن تسقط الشاحنة من أعلى الجسر ونظرا لقوة الارتطام فقد انشطرت الشاحنة إلى نصفين، فيما توفي السائق بعين المكان، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل استخراج جثة الضحية فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في هذا الحادث المأساوي.
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ع. تڤمونت
تسبب حادث مرور مروع وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بسطيف، صبيحة الأحد، في مقتل شاب يبلغ من العمر 37 سنة.
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وحسب معلومات "الشروق" فان الضحية كان على متن شاحنة من نوع "شاكمان" قادما من سطيف باتجاه بجاية، وعند خروجه من النفق الثالث بخراطة ودخوله جسر برج ميرة، فقد السائق التحكم في شاحنته بسبب خلل في المكابح - حسب أولى الفرضيات، - مما دفع بالضحية لتوجيه شاحنته صوب الحاجز الأمني للجسر بغرض تفادي السيارات التي كانت أمامه، قبل أن تسقط الشاحنة من أعلى الجسر ونظرا لقوة الارتطام فقد انشطرت الشاحنة إلى نصفين، فيما توفي السائق بعين المكان، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل استخراج جثة الضحية فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في هذا الحادث المأساوي.