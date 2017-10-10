قانون جديد للهجرة بفرنسا ماكرون يهدد بطرد المهاجرين غير الشرعيين من مرتكبي الجنح

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن كل "الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي" الذين يرتبكون جنحا، "سيطردون" من فرنسا، متوعدا بأنه "لن يتهاون أبدا في هذا الملف".

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع شبكة "تي إف 1"، إنه من دون تعديل القوانين "سنتخذ إجراءات أكثر قساوة وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به"، مضيفا، "لن أتهاون بهذه المسألة وكل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ويرتكبون جنحا سيطردون".

وأضاف ماكرون، طهذا يعني بأننا سنكون أكثر فعالية في سياساتنا بشأن الطرد" إلى خارج الحدود.

وتابع الرئيس الفرنسي، "لدينا علاقات مع الدول الأصلية ليست مُرضية، لأن هذه الدول لا توافق على أن نرسل إليهم من هم في هذا الوضع. ومنذ أسابيع طلبت من الوزير عقد اتفاقات ثنائية وهو يعمل على ذلك وسيكون أكثر تشددا في هذا الأمر".

وأضاف، "مطلع العام المقبل سيكون لدينا قانون جديد في مجال الهجرة واللجوء لتشديد القواعد بهذا الشأن ولن نتهاون أبدا في هذه المسألة".