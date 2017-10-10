تسببت حوادث مرور مختلفة خلال اليومين الأخيرين بولاية ايليزي، في تسجيل ثلاثة جرحى، وذلك في مناطق مختلفة من الطريق الوطني رقم 03، الذي يعتبر الطريق الرئيس بالولاية.
الحادث الأول كان بمنطقة تيافتي على بعد 03 كيلومتر تقريبا، من القرية باتجاه منطقة أوهانت، وتمثل في انقلاب سيارة من نوع "نيسان ساني"، وذلك بعد فقدان السيطرة عليها بأحد المنعرجات، حيث تدخل عناصر الحماية المدنية التابعين للمركز المتقدم بأوهانت الذي يبعد بحوالي 140 كيلومتر، أين تم نقل السائق وهو في حالة حرجة إلى عيادة سوناطراك تيافتي، ومنها تحويله إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بإن امناس، ومنها إلى مستشفى محمد بوضياف بولاية ورقلة، نظرا لخطورة إصابته، أين أدخل مصلحة الإنعاش.
أما الحادث الثاني فتمثل في انقلاب سيارة من نوع ''لاند روفر''، بالمخرج الجنوبي لمدينة ايليزي باتجاه جانت، وذلك بعد اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة العمومية وسط الطريق المزدوج مساء، حيث أصيب السائق بجروح، ليتدخل بعدها رجال الحماية المدنية التابعين للوحدة الرئيسية، وتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ترقي وانتيميضي.
أما الحادث الثالث فقد تم تسجيله على مستوى الطريق الرابط بين ايليزي وجانت، وذلك على بعد حوالي 60 كيلومترا عن مقر الولاية، وتمثل في انقلاب صهريج ماء كبير الحجم، تابع لإحدى شركات الأشغال العمومية التي تنشط بالمنطقة، حيث يرجح أن تكون السرعة المفرطة هي السبب في هذا الحادث، فيما تم نقل السائق في حالة خطيرة من قبل مرتادي الطريق إلى مستشفى ترقي وانتيميضي، أين تعذر الاتصال بمصالح الحماية المدينة، كون المنطقة لا تتوفر على تغطية شبكة الهاتف النقال، لتتعالى بعدها أصوات المطالبين بضرورة توفير تغطية شبكة الهاتف النقال على طول الطريق الوطني رقم 03 بولاية ايليزي، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير لحوادث المرور التي يشهدها هذا الطريق، فيما طالب آخرون بضرورة وضع حد لحوادث المرور بين جانت وايليزي، خاصة فئة الشاحنات.
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3 حوادث مرور تخلف ثلاثة جرحى على الطريق الوطني بإليزي
معتز روابح
تسببت حوادث مرور مختلفة خلال اليومين الأخيرين بولاية ايليزي، في تسجيل ثلاثة جرحى، وذلك في مناطق مختلفة من الطريق الوطني رقم 03، الذي يعتبر الطريق الرئيس بالولاية.
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الحادث الأول كان بمنطقة تيافتي على بعد 03 كيلومتر تقريبا، من القرية باتجاه منطقة أوهانت، وتمثل في انقلاب سيارة من نوع "نيسان ساني"، وذلك بعد فقدان السيطرة عليها بأحد المنعرجات، حيث تدخل عناصر الحماية المدنية التابعين للمركز المتقدم بأوهانت الذي يبعد بحوالي 140 كيلومتر، أين تم نقل السائق وهو في حالة حرجة إلى عيادة سوناطراك تيافتي، ومنها تحويله إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بإن امناس، ومنها إلى مستشفى محمد بوضياف بولاية ورقلة، نظرا لخطورة إصابته، أين أدخل مصلحة الإنعاش.
أما الحادث الثاني فتمثل في انقلاب سيارة من نوع ''لاند روفر''، بالمخرج الجنوبي لمدينة ايليزي باتجاه جانت، وذلك بعد اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة العمومية وسط الطريق المزدوج مساء، حيث أصيب السائق بجروح، ليتدخل بعدها رجال الحماية المدنية التابعين للوحدة الرئيسية، وتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ترقي وانتيميضي.
أما الحادث الثالث فقد تم تسجيله على مستوى الطريق الرابط بين ايليزي وجانت، وذلك على بعد حوالي 60 كيلومترا عن مقر الولاية، وتمثل في انقلاب صهريج ماء كبير الحجم، تابع لإحدى شركات الأشغال العمومية التي تنشط بالمنطقة، حيث يرجح أن تكون السرعة المفرطة هي السبب في هذا الحادث، فيما تم نقل السائق في حالة خطيرة من قبل مرتادي الطريق إلى مستشفى ترقي وانتيميضي، أين تعذر الاتصال بمصالح الحماية المدينة، كون المنطقة لا تتوفر على تغطية شبكة الهاتف النقال، لتتعالى بعدها أصوات المطالبين بضرورة توفير تغطية شبكة الهاتف النقال على طول الطريق الوطني رقم 03 بولاية ايليزي، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير لحوادث المرور التي يشهدها هذا الطريق، فيما طالب آخرون بضرورة وضع حد لحوادث المرور بين جانت وايليزي، خاصة فئة الشاحنات.