طالبوا السلطات المعنية بالتراجع عن القرار غضب وسط مكتتبي "عدل" إثر رفع قيمة السكنات بورقلة

عبر مكتتبو عدل "1 و2" بورقلة، عن أسفهم واستنكارهم للزيادات الأخيرة في النسبة الإجمالية للسكن بصيغة "عدل"، حيث يفوق عدد المكتتبين بـالولاية 3 آلاف مكتتب.

وقال هؤلاء المكتتبون إنه بعد التصريحات الأخيرة التي تم إطلاقها في عهد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، والذي صرح بأن الزيادات لا تتعدى 15 من المائة، تفاجؤوا للأسف الشديد أن هذه الأخيرة فاقت 35 من المائة، أي ما يعادل 51 مليون سنتيم، وهو ما صدم عديد المكتتبين الذين طالبوا من الجهات الوصية بالعدول عن القرار، خاصة أن بنود العقد الأولي حددت سعر شقة من ثلاث غرف بـ 210 مليون سنتيم و270 مليون سنتيم لشقة من 4 غرف.

وقد تجمع، السبت، عشرات مكتتبي "عدل 1 و2" بولاية ورقلة، أمام السكن النموذجي في مكان إقامة حصة 300/1100 من برنامج "عدل" بورقلة، للاطلاع على سكنات وشقق ذات 3 غرف و4 غرف.

وبالمقابل عبر عديد المكتتبين عن استحسانهم لهذه المبادرة التي تستحق تشجيع القائمين على الوكالة الجهوية بورقلة، حيث تتيح هذه الأخيرة الفرصة أمام المكتتبين لإبداء مختلف آرائهم حول نوعية السكنات، وفي هذا الشأن رفعت جمعية مكتتبي "عدل" بورقلة عدة مطالب وملاحظات، وقامت الشركة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع السكني بأخذها بعين الاعتبار وتسجيلها في ملف خاص بتطوير السكن بصيغة "عدل"، في انتظار تجسيدها ميدانيا قبل تسليم المفاتيح.