قرية الخرزة في ولاية المسيلة تلاميذ يقاطعون التعليم بسبب غياب النقل المدرسي

جدّد، سكان الخرزة في سيدي عامر جنوب المسيلة، نداءهم إلى السلطات المحلية والولائية بغية الالتفات إليهم وانتشالهم من الوضعية المعيشية الراهنة، التي تنعدم فيها أبسط ضروريات الحياة الكريمة، من مياه صالحة للشرب والغاز الطبيعي، ناهيك عن معاناة أبنائهم المتمدرسين من غياب النقل، وهو ما تسبب في وضع حد لمسيرتهم التعليمية وحرمهم من استكمال مشوارهم الدراسي على غرار بقية نظرائهم.

سكان المنطقة المنسية على حد تعبير أهلها، أكدوا بأنهم طرقوا عدة أبواب من أجل نيل نصيبهم من العمليات التنموية التي قيل عنها الكثير في زمن البحبوحة المالية دون أن تجد آذانا صاغية أو التفاتة جادة من المسؤولين المحليين الذين يزورون المنطقة كلما حانت المواعيد الانتخابية أملا في كسب أصواتهم واعتلاء كرسي المسؤولية دون السؤال عنهم أو النظر في انشغالاتهم.

ولا تتجاوز مطالبهم على حد وصف محدثينا الاستفادة من المياه الشروب التي يقطعون من أجلها مسافات طويلة بحثا عن قطرات وفي ظروف قاسية وصعبة خاصة خلال فصل الصيف، ما شكل لهم هاجسا كبيرا، وهو الأمر ذاته بالنسبة للغاز الطبيعي والنقل المدرسي الأمر الذي اضطر فلذات أكبادهم إلى التوقف نهائيا عن الدراسة خاصة البنات لصعوبة التنقل نحو الهياكل التربوية وبعد المنطقة وانعدام النقل.

ولا تتوقف معاناتهم عند هذا الحد بل تمتد إلى نقص الإنارة وانعدام التهيئة وغيرها من الأمور الحياتية التي تدخل في صميم الحياة اليومية وليست بالكماليات التي يأملون أن تجد استجابة لدى أولي الأمر بتسجيل عمليات تنموية وإخراجهم من هذا النفق المظلم على حد وصفهم.