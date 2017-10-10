باشرت مصالح بلدية الأخضرية بداية من الأسبوع الفارط حملة تنظيف وتشجير متواصلة تهدف إلى استرجاع الوجه الجمالي والبيئي للمدينة التي عانت وسكانها السنوات الأخيرة من قلة النظافة وانتشار الأوساخ في كل زاوية، وهي الحملة التي سخرت لها إمكانيات مادية وبشرية لإنجاحها والوصول إلى أهدافها المنشودة لاسيما قبل حلول فصل الشتاء.
الحملة شرعت فيها مصالح البلدية بالقضاء على النقاط السوداء لرمي النفايات عشوائيا خاصة الصلبة منها عبر أطراف المدينة وداخلها، مسخرة في ذلك العنصر البشري والمركبات الخاصة بها، لتباشر بعدها في حملة غرس للأشجار الخاصة بالتزيين ستمس أغلبية أحياء المدينة وكذا الطريق الرئيسي وسطها، بالموازاة مع اقتناء أكثر من 700 حاوية لرمي النفايات تم وضعها في نقاط الرمي القريبة من مساكن الأهالي، كما تزامنت الحملة مع التحسيس وسط السكان بضرورة احترام موعد رمي نفاياتهم مع مرور شاحنات البلدية وغرس ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة التي تنعكس مباشرة على حياة المواطن اليومية.
وتأتي حملة التنظيف والتشجير بعد فشل حملة مماثلة نظمت منذ سنتين إلا أنها لم تعط ثمارها لأسباب عدة، حيث تربعت بلدية الأخضرية على المرتبة الأخيرة بالنسبة للنظافة على مستوى الولاية، لتعاد الكرة هذه المرة في ظروف مغايرة، حيث تم حلّ مشكل المفرغة العمومية بمدينة الحياة التي طالما أغلقت من طرف بعض السكان بالتزامن مع تدخل الوالي السابق مولود شريفي الذي فرض التعاقد مع شركة نظيف البويرة لتسيير المفرغة والمساهمة إلى جانب البلدية في القضاء على مشكل انتشار النفايات بالأخضرية الذي أصبح كابوسا يعكر صفو حياة سكانها.
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بعد سنوات ميّزها غياب النظافة وانتشار الأوساخ
إطلاق حملة تنظيف وتشجير بالأخضرية في البويرة
أحسن حراش
باشرت مصالح بلدية الأخضرية بداية من الأسبوع الفارط حملة تنظيف وتشجير متواصلة تهدف إلى استرجاع الوجه الجمالي والبيئي للمدينة التي عانت وسكانها السنوات الأخيرة من قلة النظافة وانتشار الأوساخ في كل زاوية، وهي الحملة التي سخرت لها إمكانيات مادية وبشرية لإنجاحها والوصول إلى أهدافها المنشودة لاسيما قبل حلول فصل الشتاء.
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الحملة شرعت فيها مصالح البلدية بالقضاء على النقاط السوداء لرمي النفايات عشوائيا خاصة الصلبة منها عبر أطراف المدينة وداخلها، مسخرة في ذلك العنصر البشري والمركبات الخاصة بها، لتباشر بعدها في حملة غرس للأشجار الخاصة بالتزيين ستمس أغلبية أحياء المدينة وكذا الطريق الرئيسي وسطها، بالموازاة مع اقتناء أكثر من 700 حاوية لرمي النفايات تم وضعها في نقاط الرمي القريبة من مساكن الأهالي، كما تزامنت الحملة مع التحسيس وسط السكان بضرورة احترام موعد رمي نفاياتهم مع مرور شاحنات البلدية وغرس ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة التي تنعكس مباشرة على حياة المواطن اليومية.
وتأتي حملة التنظيف والتشجير بعد فشل حملة مماثلة نظمت منذ سنتين إلا أنها لم تعط ثمارها لأسباب عدة، حيث تربعت بلدية الأخضرية على المرتبة الأخيرة بالنسبة للنظافة على مستوى الولاية، لتعاد الكرة هذه المرة في ظروف مغايرة، حيث تم حلّ مشكل المفرغة العمومية بمدينة الحياة التي طالما أغلقت من طرف بعض السكان بالتزامن مع تدخل الوالي السابق مولود شريفي الذي فرض التعاقد مع شركة نظيف البويرة لتسيير المفرغة والمساهمة إلى جانب البلدية في القضاء على مشكل انتشار النفايات بالأخضرية الذي أصبح كابوسا يعكر صفو حياة سكانها.