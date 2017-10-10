انتزعت القوات العراقية السيطرة على عدد من المواقع جنوبي كركوك من أيدي المقاتلين الأكراد، الاثنين، في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة الغنية بالنفط وهي جزء من منطقة أجرت استفتاء على الاستقلال الشهر الماضي.
وقال بيان عسكري، إن من بين المناطق التي انتزعت القوات العراقية السيطرة عليها قاعدة (كي وان) الجوية و"منشأة غاز الشمال.. ومصفى بجانب منشأة الغاز" وكذلك "محطة توليد كهرباء كركوك" والحي الصناعي.
وأضاف البيان: "ما زالت القطعات (القوات) مستمرة بالتقدم".
ولم تؤكد حكومة إقليم كردستان العراق السيطرة على هذه المواقع إلا أن قناة رووداو الكردية التلفزيونية قالت إن قوات البشمركة الكردية تراجعت من مواقع جنوبي كركوك.
ومدينة كركوك تحت سيطرة الأكراد ولكن تقدم القوات العراقية إلى الحي الصناعي جعلها مسيطرة على الطرق المؤدية إلى جنوب المدينة.
وأطلق العراق عملية في المنطقة متعددة الأعراق في وقت مبكر من صباح الأحد، وسط تصاعد الأزمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، بسبب الاستفتاء الذي أجري في 25 سبتمبر.
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من أيدي المقاتلين الأكراد
العراق يسيطر على مواقع جنوبي كركوك
رويترز - الشروق أونلاين
انتزعت القوات العراقية السيطرة على عدد من المواقع جنوبي كركوك من أيدي المقاتلين الأكراد، الاثنين، في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة الغنية بالنفط وهي جزء من منطقة أجرت استفتاء على الاستقلال الشهر الماضي.
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وقال بيان عسكري، إن من بين المناطق التي انتزعت القوات العراقية السيطرة عليها قاعدة (كي وان) الجوية و"منشأة غاز الشمال.. ومصفى بجانب منشأة الغاز" وكذلك "محطة توليد كهرباء كركوك" والحي الصناعي.
وأضاف البيان: "ما زالت القطعات (القوات) مستمرة بالتقدم".
ولم تؤكد حكومة إقليم كردستان العراق السيطرة على هذه المواقع إلا أن قناة رووداو الكردية التلفزيونية قالت إن قوات البشمركة الكردية تراجعت من مواقع جنوبي كركوك.
ومدينة كركوك تحت سيطرة الأكراد ولكن تقدم القوات العراقية إلى الحي الصناعي جعلها مسيطرة على الطرق المؤدية إلى جنوب المدينة.
وأطلق العراق عملية في المنطقة متعددة الأعراق في وقت مبكر من صباح الأحد، وسط تصاعد الأزمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، بسبب الاستفتاء الذي أجري في 25 سبتمبر.