حدد مركزها جنوب غرب العبادية

هزة أرضية بقوة 3.2 بعين الدفلى

date 2017/10/16 views 91 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، الإثنين على الساعة 08 و3 دقائق، بولاية عين الدفلى.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 04 كلم جنوب-غرب العبادية بنفس الولاية.

icon-tags
  • print