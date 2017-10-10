حدد مركزها جنوب غرب العبادية هزة أرضية بقوة 3.2 بعين الدفلى

سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، الإثنين على الساعة 08 و3 دقائق، بولاية عين الدفلى.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 04 كلم جنوب-غرب العبادية بنفس الولاية.