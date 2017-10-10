قرب دمشق

غارات إسرائيلية على موقع للنظام السوري

date 2017/10/16 views 68 comments 0
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icon-writer الشروق أونلاين - وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن مقاتلاته شنت غارات على بطارية للدفاعات الجوية للنظام السوري شرق دمشق.

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وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن طائرات إسرائيلية أغارت، صباح الاثنين، على بطارية للدفاعات الجوية شرق دمشق، بعد إطلاقها صاروخ "أرض-جو"، على طائرة عسكرية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر: "أغارت طائرات إسرائيلية على بطارية للدفاعات الجوية في موقع رمضان الواقع 50 كيلومتر شرق دمشق، بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو من طراز sa-5 على طائرة سلاح الجو، كانت في مهمة تصوير اعتيادية في الأجواء اللبنانية صباح يومنا هذا".

كما أضاف، إن الطائرات الإسرائيلية "عادت إلى قواعدها بسلام".

وأكد أدرعي: "أن الصاروخ السوري لم يشكل أي تهديد على طائراتنا".

وتابع المتحدث العسكري الإسرائيلي: "نُحمل النظام السوري مسؤولية أي إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه قواتنا، ونعتبر إطلاق الصاروخ على طائرتنا بمثابة استفزازاً سورياً".

وقال: "ليست هناك أي نية للتصعيد، ومن جانبنا الحدث انتهى رغم استعدادنا لأي تطور".

ونادراً ما يعلن جيش الاحتلال عن غارات ينفذها في سوريا، رغم التقارير عن العديد من الهجمات.

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