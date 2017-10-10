قرب دمشق غارات إسرائيلية على موقع للنظام السوري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن مقاتلاته شنت غارات على بطارية للدفاعات الجوية للنظام السوري شرق دمشق.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن طائرات إسرائيلية أغارت، صباح الاثنين، على بطارية للدفاعات الجوية شرق دمشق، بعد إطلاقها صاروخ "أرض-جو"، على طائرة عسكرية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر: "أغارت طائرات إسرائيلية على بطارية للدفاعات الجوية في موقع رمضان الواقع 50 كيلومتر شرق دمشق، بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو من طراز sa-5 على طائرة سلاح الجو، كانت في مهمة تصوير اعتيادية في الأجواء اللبنانية صباح يومنا هذا".

كما أضاف، إن الطائرات الإسرائيلية "عادت إلى قواعدها بسلام".

وأكد أدرعي: "أن الصاروخ السوري لم يشكل أي تهديد على طائراتنا".

وتابع المتحدث العسكري الإسرائيلي: "نُحمل النظام السوري مسؤولية أي إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه قواتنا، ونعتبر إطلاق الصاروخ على طائرتنا بمثابة استفزازاً سورياً".

وقال: "ليست هناك أي نية للتصعيد، ومن جانبنا الحدث انتهى رغم استعدادنا لأي تطور".

ونادراً ما يعلن جيش الاحتلال عن غارات ينفذها في سوريا، رغم التقارير عن العديد من الهجمات.