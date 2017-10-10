ارتفاع عدد قتلى تفجيري الصومال إلى 300

قال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية مقديشو، الاثنين، إن عدد القتلى جراء التفجيرين اللذين وقعا في المدينة، السبت، ارتفع إلى أكثر من 300 بالإضافة إلى حوالي 300 جريح.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عبد الرحمن قوله، إنه تم التأكد من سقوط أكثر من 300 قتيل، مضيفاً أن عدد القتلى قد يرتفع لأنه ما زال هناك بعض المفقودين.

ونقلت وكالة الأسوشيتيدبرس عن عبد الرحمن قوله، إن "عدداً من الأشخاص توفوا متأثرين بجراحهم خلال الساعات القليلة الماضية".

وأوضح أن "حصيلة ضحايا التفجير الجديدة، والمرشحة للارتفاع خلال الساعات المقبلة، وصلت إلى 300 قتيل و300 جريح".

وأمس (الأحد)، أعلن وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن عمر عثمان، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف العاصمة مقديشو، السبت، إلى 276 قتيلاً.

وقال عثمان، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، إن حصيلة الضحايا بلغت 276 قتيلاً، وقرابة 300 مصاب.

وتعد هذه أول حصيلة رسمية تصدرها السلطات الصومالية منذ وقوع الهجوم.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الصومالي)، أبشير عبدي أحمد، أن حصيلة قتلى الهجوم الذي جرى بشاحنة ملغومة أمام فندق سفاري، بلغت 231 قتيلاً، وأكثر من 275 جريحاً، حسب المصدر نفسه.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع اتهام الحكومة تشير إلى حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي غالباً ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.