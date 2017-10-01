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الشروق العامة HD الشروق نيوز بنة تي في

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    العدد: 2017/10/15

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    العدد: 5605 2017/10/14

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    العدد: 5602 2017/10/11

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    العدد: 5601 2017/10/10

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    العدد: 5600 2017/10/09

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icon-writer فرانس 24

icon آخر الإستفتاءات icon إستفتاءات

  • كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟

    • خيار جيد

      658 (%9.37)

    • خيار سيء

      899 (%12.8)

    • خيار خطير

      5467 (%77.83)

  • هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟

    • تنجح

      6902 (%28.34)

    • لا تنجح

      17450 (%71.66)

  • ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟

    • حكومة حزبية

      183 (%12.26)

    • حكومة تكنوقراط

      1002 (%67.11)

    • مزيج بين الإثنين

      308 (%20.63)

  • هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟

    • تعكس

      669 (%16.43)

    • لا تعكس

      3403 (%83.57)

  • هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟

    • أوافق

      3448 (%13.99)

    • لا أوافق

      21196 (%86.01)

  • هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟

    • ينجحون

      16716 (%57.05)

    • لا ينجحون

      12584 (%42.95)

  • هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟

    • تستطيع

      870 (%7.8)

    • لا تسطيع

      10282 (%92.2)

  • كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟

    • استقالة لأسباب صحية

      286 (%3.48)

    • إقالة بسبب تصريحاته

      7944 (%96.52)

  • هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟

    • نعم

      3082 (%71.54)

    • لا

      1226 (%28.46)

هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟

  • on on حتمية
  • on on ليس حتمية

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