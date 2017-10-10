في اشتباكات قرب كنيسة في العريش مقتل ستة بينهم ثلاثة شرطيين في سيناء

قُتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة شرطيين مصريين، الاثنين، في اشتباكات جرت بين قوات الأمن ومسلحين في سيناء (شمال شرق)، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة شرطيين وثلاثة مدنيين وإصابة 17 شخصاً بينهم مجندان، ومسلحين آخرين (لم يحدد عددهم).

وأوضح أن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كانوا يستقلون سيارة وثلاث دراجات نارية هاجموا قوة تأمين كنيسة في مدينة العريش (شمال شرق)".

وقال المصدر، إن قوات الأمن طاردت المسلحين الذين لاذوا بالفرار إلى بنك مجاور للكنيسة وسط العريش، حيث دارت اشتباكات في محيطه.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر الجيش المصري بياناً بشأنه حتى الساعة.

وأمس (الأحد)، أعلن الجيش المصري التصدي لهجمات مسلحة على عدة كمائن في الشيخ زويد، شمال شرق، وأسفرت عن مقتل 24 مسلحاً وستة مجندين مصريين، في حادث هو الأكبر بعد فترات هدوء نسبية في سيناء.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت القاهرة تمديد حالة الطوارئ بعموم البلاد، وتمديد حالة حظر التجول في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 10 جانفي المقبل.