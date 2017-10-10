استدعاء 140 ألف مشترك لتسديد مستحقاتهم 4.6 اشتراكات في "كاسنوس" لمتقاعد واحد

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، الإثنين، أن أكثر من 2000 من أصحاب العمل الموازي قاموا بتسوية وضعيتهم للاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يقدمها "كاسنوس".

لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، قال شوقي عاشق يوسف، إنه "يتعين على كل أصحاب المهن والحرف الذين يعملون بطريقة غير منظمة سواء في مجال البناء أو الكهرباء أو في الحرف التقليدية الحصول على بطاقة عمل ليتمكنوا من الانتساب إلى الصندوق للاستفادة من منحة التقاعد وبطاقة الشفاء والضمان الاجتماعي".

وأشار إلى أن الكثير من التجار لا يملكون سجلا تجاريا ولذلك قمنا باتخاذ إجراءات بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري لوضع تسهيلات جديدة لتمكينهم من ممارسة نشاطهم بطريقة شرعية، والحصول على بطاقة عمل هذا لضمان انخراطهم في الصندوق.

من جهة أخرى، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أن "كاسنوس" بصحة مالية جيدة حيث تضاعف عدد المشتركين مقارنة بالماضي غير أنه يجب مواصلة العمل لجلب 50 بالمائة منتسبين آخرين.

وبعد أن تطرق إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمها الصندوق لفائدة المشتركين في إطار قانون المالية 2015 والتي منها رفع عقوبة التأخير والدفع بالتقسيط، ذكر المتحدث أن "93 بالمائة يقدمون اشتراكاتهم بصفة منظمة و7 بالمائة يجب أن يواصلوا دفع أقساطهم، حيث استدعينا حاليا 140 ألف لتسوية وضعيتهم".

وشدد عاشق يوسف على ضرورة إسراع المتأخرين في دفع اشتراكاتهم للاستفادة من التسهيلات المتمثلة في الدفع بالتقسيط غير أنه لا يمكن رفع ضريبة التأخر مباشرة حاليا، في حين يسمح لهم بإجراء طعن ويمكن إعفاؤهم من دفع 50 بالمائة و100 بالمائة لمن لديه أسباب قاهرة، مؤكدا على لجوئهم إلى الصرامة والردع في حال تخلفهم عن تسديد الاشتراكات.

وأشار إلى أن أعوان المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بلغ 500 عونا يعملون عن طريق حواسيب متنقلة لإرسال كل الوثائق الخاصة بالاشخاص الذي سيشتركون في الصندوق لتسجيل انتساب فوري مباشرة.

وبخصوص نظام التقاعد للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، أفاد عاشق يوسف بأن 4.6 قدموا اشتراكات لمتقاعد واحد وسنعمل في 2018 على تجاوز أكثر من 5 اشتراكات لفائدة متقاعد واحد من خلال تكثيف الجهود لزيادة عدد المشتركين.

ولدى حديثه عن اعتماد نظام التقاعد التكميلي على مستوى التعاضديات الاجتماعية الذي هو ساري المفعول منذ سنتين، أبرز عاشق يوسف 28 تعاضدية تضطلع بدور التغطية التكميلية لصندوق "كازنوس" والحفاظ على تقديم التغطية الاجتماعية للمواطن.

وفيما يتعلق بالفلاحين المنتسبين للصندوق، ذكر المسؤول بأن 18 بالمائة يقدمون اشتراكاتهم وهو عدد قليل –حسبه- ولكن الشيء الايجابي أن معظمهم فلاحين شباب، داعيا المسؤولين المعنيين لمنحهم قوائم الفلاحين حتى تكون لديهم التغطية اللازمة.