مصر: العثور على قنصل جورجيا ميتاً في شقته

قالت وسائل إعلام مصرية، أن قوات الأمن في الجيزة عثرت، الاثنين، على قنصل جورجيا ميتاً داخل شقته في منطقة الدقي في العاصمة القاهرة.

وقال مصدر أمني مسؤول في مباحث الجيزة، إنه لا توجد شبهة جنائية، مؤكداً أن الوفاة طبيعية.

ولفت المصدر إلى أنه تم معاينة مداخل ومخارج الشقة، والتأكد من سلامة النوافذ وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وأوضح المصدر، أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقالت مصادر قضائية، إنه سيتم نقل جثمان القنصل على متن طائرة خاصة لتشييع جثمانه في بلاده.

وحسب التحقيقات، فإن "موظفي القنصلية في القاهرة وصلوا إلى شقة القنصل نظراً لغيابه عن العمل وذلك للاطمئنان عليه، إلا أنهم عثروا عليه داخل غرفة نومه وكان قد لفظ أنفاسه الأخيرة".