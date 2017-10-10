كان من نصيب الصحفيتين نادية سليماني وراضية مرباح "الشروق أونلاين" يفوز بدرع نجمة الإعلام للعام السادس على التوالي

حافظ موقع "الشروق اونلاين" على مرتبته الريادية بافتكاك جائزتين الاولى والثالثة في مسابقة "نجمة الإعلام" في طبعتها الـ"11" ، حيث كان المركز الاول من نصيب الصحفية نادية سليماني عن مقالها "مشاهير الانترنت...مبدعون خذلهم الواقع فاحتضنتهم الرقمية "، والمركز الثالث كان من نصيب الصحفية راضية مرباح عن مقالها "التريتور ومنظم الديكور يلجآن للرقمنة لاسترجاع أعراس الأسطح".

ونظم متعامل الهاتف النقال "أوريدو" سهرة الإثنين، حفلا لتتويج الفائزين في مسابقة "نجمة الإعلام 2017"، بحضور وجوه اعلامية وسياسية بارزة، بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

المسابقة في طبعتها الـ "11" عرفت تزايدا ملحوظا في عدد المشاركات، في مختلف الفئات الإعلامية (المكتوبة، المرئية، الإذاعية، الإلكترونية، الصورة)، وقد اختير موضوع الصحفيتين سليماني نادية، وراضية مرباح عن بوابة "الشروق اونلاين" من بين عددا كبيرا من المشاركين في فئة الصحافة الإلكترونية، كما فاز الزميل عمر بودي من قناة الشروق نيوز بالجائزة الأولى في فئة الصحافة المرئية للمرة الثانية على التوالي عن موضوع " الوجه الخفي للتكنولوجيا ".

وترأس لجنة التحكيم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال السابق، موسى بن حمادي، بمساعدة الصحفي المتخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، نسيم لوناس، والصحفي المستشار، كمال منصاري، بمعية الاستاذ الجامعي الخبير في الإعلام والإتصال نصرالدين العيادي والمقدم التلفزيوني كريم بوسالم، ومايا زروقي المتخصصة في الإعلام الإذاعي.

وأطلقت "نجمة الإعلام" سنة 2007 وهي مسابقة سنوية موجهة للإعلاميين الجزائريين المحترفين تكافئ من خلالها أفضل الأعمال الصحفية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبإشكاليات المرتبطة باستعمالاتها وترقيتها في الجزائر.

التتويج السادس على التوالي لموقع "الشروق أونلاين"..

يذكر أن صحفي "الشروق أون لاين" عبد الرزاق بوالقمح، كان قد افتك الجائزة الأولى عن فئة الصحافة الإلكترونية في مسابقة نجمة الإعلام 2012 في طبعتها السادسة عن مقال تحت عنوان "حزب الفايسبوك الأكبر في الجزائر بثلاثة ملايين منخرط"، من بين 11 عملا إعلاميا كانت تتنافس على الجائزة، وفاز الزميل عبد الرحمن بوخاري المشرف عن "منتديات الشروق"، بالجائزة الأولى في فئة الصحافة الإلكترونية في مسابقة نجمة الإعلام لطبعة 2013، عن مقاله "منظمات المجتمع المدني الإلكترونية في الجزائر".

وتم تتويج الصحفي لخضر رزاوي بالجائزة الثانية في فئة الصحافة الإلكترونية لمسابقة "نجمة الإعلام" في طبعة 2014، عن موضوع بعنوان "حلم مايد إن ألجيريا يتحقق عبر تطبيقات الموبايل" ، كما توج موقع الشروق اونلاين للمرة الرابعة على التوالي بالمرتبة الأولى في الطبعة التاسعة عن موضوع المخدرات الرقمية تتسلل إلى الجزائر.. أولادكم في خطر للصحفيين منير ركاب ومحمد لهوازي في فئة الصحافة الإلكترونية، ليضيف الصحفي منير ركاب تتويجا خامسا لموقع الشروق اونلاين، عن موضوعه التجار الإفتراضيون بين مقصلة القانون والتخوف الديني وتخلف البنوك، والتتويج السادس لموقع الشروق اونلاين، كان من نصيب الصحفية نادية سليماني التي فازت بالمركز الاول، عن فئة الصحافة الإلكترونية لمقالها "مشاهير الانترنت...مبدعون خذلهم الواقع فاحتضنتهم الرقمية " ، والصحفية راضية مرباح التي فازت بالمركز الثالث عن نفس الفئة لمقالها "التريتور ومنظم الديكور يلجآن للرقمنة لاسترجاع أعراس الأسطح"، ليضيف موقع "الشروق أونلاين" إلى سجله فوزا سادسا على التوالي يضاف إلى سلسلة نجاحاته الحافلة بالتميز والإبداع.