أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الاثنين، مسؤوليته عن إطلاق صاروخين من صحراء سيناء المصرية على جنوب "إسرائيل" (فلسطين المحتلة).
وكان جيش الاحتلال أعلن، مساء الأحد، عن سقوط صاروخين في منطقة أشكول الجنوبية، دون إيقاع إصابات أو أضرار.
وتبنى الفرع المصري لتنظيم "داعش" الذي يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء"، إطلاق الصاروخين قائلاً في بيان: "تصدى المجاهدون للطائرات اليهودية التي حلقت فوق أجواء الولاية واستهدفوا مجمع أشكول اليهودي بصاروخي غراد".
وقال مصدر أمني، الاثنين، إن اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل ثلاثة شرطيين وثلاثة مدنيين وإصابة 17 شخصاً بينهم مجندان، ومسلحين آخرين في مدينة العريش شمال سيناء، في هجوم هو الثالث خلال 72 ساعة.
إذ أعلن الجيش المصري مقتل ستة عسكريين مصريين في هجوم شنه متشددون بعد ظهر الأحد، على منطقة القواديس في شمال سيناء.
والجمعة، أعلن الجيش المصري أيضاً، مقتل ستة عسكريين في هجوم شنه كذلك متشددون على نقطة تمركز للقوات المسلحة في العريش شمال سيناء.
وتبنى التنظيم المتطرف في بيان، الاثنين، هجوماً شنه على حاجزين أمنيين في المحافظة نفسها بينهما حاجز "كرم القواديس".
وكان حاجز كرم القواديس شهد أعنف هجوم على الجيش قتل فيه نحو 25 جندياً في أكتوبر 2014 في تفجير سيارة مفخخة.
ومنذ أربع سنوات تقريباً، تخوض قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء قتالاً عنيفاً ضد جماعات مسلحة خصوصاً الفرع المصري لتنظيم "داعش".
ومذاك، قتل في المواجهات في شمال سيناء مئات من الجنود والشرطيين.
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"داعش" يتبنى إطلاق صاروخين من سيناء على "إسرائيل"
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الاثنين، مسؤوليته عن إطلاق صاروخين من صحراء سيناء المصرية على جنوب "إسرائيل" (فلسطين المحتلة).
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"داعش" يتبنى إطلاق صاروخين من سيناء على "إسرائيل"
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وكان جيش الاحتلال أعلن، مساء الأحد، عن سقوط صاروخين في منطقة أشكول الجنوبية، دون إيقاع إصابات أو أضرار.
وتبنى الفرع المصري لتنظيم "داعش" الذي يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء"، إطلاق الصاروخين قائلاً في بيان: "تصدى المجاهدون للطائرات اليهودية التي حلقت فوق أجواء الولاية واستهدفوا مجمع أشكول اليهودي بصاروخي غراد".
وقال مصدر أمني، الاثنين، إن اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل ثلاثة شرطيين وثلاثة مدنيين وإصابة 17 شخصاً بينهم مجندان، ومسلحين آخرين في مدينة العريش شمال سيناء، في هجوم هو الثالث خلال 72 ساعة.
إذ أعلن الجيش المصري مقتل ستة عسكريين مصريين في هجوم شنه متشددون بعد ظهر الأحد، على منطقة القواديس في شمال سيناء.
والجمعة، أعلن الجيش المصري أيضاً، مقتل ستة عسكريين في هجوم شنه كذلك متشددون على نقطة تمركز للقوات المسلحة في العريش شمال سيناء.
وتبنى التنظيم المتطرف في بيان، الاثنين، هجوماً شنه على حاجزين أمنيين في المحافظة نفسها بينهما حاجز "كرم القواديس".
وكان حاجز كرم القواديس شهد أعنف هجوم على الجيش قتل فيه نحو 25 جندياً في أكتوبر 2014 في تفجير سيارة مفخخة.
ومنذ أربع سنوات تقريباً، تخوض قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء قتالاً عنيفاً ضد جماعات مسلحة خصوصاً الفرع المصري لتنظيم "داعش".
ومذاك، قتل في المواجهات في شمال سيناء مئات من الجنود والشرطيين.