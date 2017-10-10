وسط فرار آلاف السكان القوات العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن مصدر في مجلس محافظة كركوك قوله، إن قوات الشرطة الاتحادية العراقية دخلت مبنى المحافظة وسط المدينة من دون قتال، الاثنين.

وأفادت الأنباء بتعيين نائب محافظ كركوك راكان سعيد محافظاً بالوكالة خلفاً للمحافظ المقال نجم الدين كريم.

وبهذا يكون سعيد أول محافظ عربي للمدينة المتنازع عليها منذ عام 2003 بعد الغزو الأمريكي البريطاني.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمراً، برفع العلم العراقي في كركوك وكل المناطق المتنازع عليها، بينما دعا وزير النفط العراقي جبار اللعيبي حكومة كردستان لعدم عرقلة تدفق النفط من محافظة كركوك.

وفي وقت سابق سيطرت القوات العراقية على عدة مناطق في كركوك، صباح الاثنين.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن آلاف السكان فروا من كركوك خوفاً من وقوع اشتباكات مع تقدم القوات العراقية.

وقال صحفي من الوكالة، إن حافلات تقل الكثيرين من سكان كركوك اتجهت إلى أربيل والسليمانية.

وقالت القيادة العامة لقوات البشمركة الكردية في بيان، إن الحكومة العراقية "ستدفع ثمناً باهظاً" لحملتها على مدينة كركوك الخاضعة لسيطرة الأكراد، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

واتهمت البشمركة في البيان فصيلاً من الإتحاد الوطني الكردستاني وهو أحد حزبين سياسيين رئيسيين في كردستان العراق "بالخيانة" لمساعدته بغداد في العملية بعد أن انسحب من مواقعه في كركوك.

وكانت تقارير أفادت بوقوع اشتباكات بين القوات العراقية ومقاتلي قوات البشمركة ووقوع تبادل إطلاق نيران المدفعية إثر إرسال الحكومة العراقية لقوات عسكرية للسيطرة على مواقع تخضع لسيطرة الأكراد في محافظة كركوك.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي، إن القوات العراقية سيطرت على "مناطق واسعة"، من بينها حقول نفطية من دون قتال.

واتهم متحدث باسم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، القوات العراقية بإعلان الحرب ضد الأكراد.

وعبرت الحكومة الأمريكية عن قلقها مما يجري، داعية إلى الحوار "بوصفه أفضل خيار لإنهاء التوترات".

وأطلق العراق عملية في المنطقة متعددة الأعراق في وقت مبكر من صباح الأحد، وسط تصاعد الأزمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بسبب الاستفتاء الذي أجري في 25 سبتمبر.