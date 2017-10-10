فيما يتواصل الاحتجاج في ثانوية الصديق بن يحيى تلاميذ ثانوية هواري بومدين بالبويرة يدخلون في إضراب

دخل تلاميذ وأساتذة ثانوية هواري بومدين بعاصمة ولاية البويرة، صباح الأحد، في إضراب عن الدراسة للمطالبة برحيل المديرة، جراء ما اعتبروه إخلالها بالاتفاقيات الأولية المبنية على التشاور بينها وبين الأساتذة والنقابة وإقدامها على اتخاذ قرارات انفرادية.

حيث قامت المديرة التي تم تعيينها هذه السنة بالثانوية على خلفية نجاحها بالمسابقة بإرجاع تلاميذ مطرودين من مؤسسات أخرى، وعلى رأسهم تلاميذ كانوا قد مروا بمجلس التأديب الذي قرر طردهم، الأمر الذي أفاض الكأس لدى الأساتذة والنقابات الذين نددوا بهذه التصرفات، متسائلين في نفس السياق لماذا لم يتم تعيين مدير ذي خبرة بهذه المؤسسة التربوية التي عانت كثيرا من التسيب والإضرابات في الأعوام السابقة، وقد طالب المحتجون برحيل المديرة.

من جهة أخرى، يتواصل إضراب ثانوية الصديق بن يحيى منذ بداية السنة للمطالبة برحيل المدير، حيث هدد أولياء التلاميذ والأساتذة بتنظيم مسيرة من المؤسسة إلى مديرية التربية إذا لم يتم تدارك هذا الإشكال الذي أثر سلبا على المستقبل الدراسي للتلاميذ.