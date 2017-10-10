افتكّت قرية تيفردود بأعالي عين الحمام، لقب أنظف قرية بولاية تيزي وزو، وذلك في إطار الطبعة الخامسة لمسابقة "عيسات رابح" التي ينظمها سنويا المجلس الشعبي الولائي.
السباق الذي دخلت غماره أكثر من 78 قرية، فازت خلالها 8 قرى من مختلف مناطق الولاية بأغلفة مالية تراوحت ما بين 3 و8 ملايين دينار، كتحفيز للسكان على الاهتمام بالنظافة والمحيط، حيث أخرجت المنافسة القصوى على افتكاك هذا اللقب، عشرات القرى الزاهية والتي أصبحت قبلة لعشاق المناطق الجبلية، إذ أصبح الجمال والنظافة عنوانا لها، وهو الهدف المنشود من هذه المسابقة التي تكون البيئة الفائز الأكبر فيها.
حفل الكشف عن النتائج، احتضنته، صبيحة الأحد، قاعة الحفلات بدار الثقافة "مولود معمري" بحضور والي تيزي وزو، الذي أثنى على هذه المبادرة، ومن جهته أكد سيناتور الافافاس "هارون حسين" أن هذه المسابقة جنت القرى ثمارها وأصبحت سمة تعرف بها الولاية، ما جعل الوالي السابق ووزير الفلاحة الحالي "عبد القادر بوعزقي" ينقل التجربة إلى ولاية البليدة ويطلق المبادرة هناك، نظرا لثمارها الرائعة، متمنيا أن يطلق المجلس الشعبي الولائي المقبل إن كان من نصيب تشكيلة سياسية غير الافافاس، هذه المسابقة بعدما أصبحت تقليدا ولائيا لا ينحصر في انتماء لحزب معين.
ومن جهتهم، ممثلو قرية حورة في بوزقان، احتجوا بعد اختتام فعاليات الاحتفال، عن المرتبة التي احتلوها، مؤكدين أن قريتهم تستحق أكثر من المرتبة الثامنة.
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في الطبعة الخامسة لمسابقة "عيسات رابح"
قرية تيفردود تفتك لقب أنظف قرية بتيزي وزو
رانية. م
افتكّت قرية تيفردود بأعالي عين الحمام، لقب أنظف قرية بولاية تيزي وزو، وذلك في إطار الطبعة الخامسة لمسابقة "عيسات رابح" التي ينظمها سنويا المجلس الشعبي الولائي.
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السباق الذي دخلت غماره أكثر من 78 قرية، فازت خلالها 8 قرى من مختلف مناطق الولاية بأغلفة مالية تراوحت ما بين 3 و8 ملايين دينار، كتحفيز للسكان على الاهتمام بالنظافة والمحيط، حيث أخرجت المنافسة القصوى على افتكاك هذا اللقب، عشرات القرى الزاهية والتي أصبحت قبلة لعشاق المناطق الجبلية، إذ أصبح الجمال والنظافة عنوانا لها، وهو الهدف المنشود من هذه المسابقة التي تكون البيئة الفائز الأكبر فيها.
حفل الكشف عن النتائج، احتضنته، صبيحة الأحد، قاعة الحفلات بدار الثقافة "مولود معمري" بحضور والي تيزي وزو، الذي أثنى على هذه المبادرة، ومن جهته أكد سيناتور الافافاس "هارون حسين" أن هذه المسابقة جنت القرى ثمارها وأصبحت سمة تعرف بها الولاية، ما جعل الوالي السابق ووزير الفلاحة الحالي "عبد القادر بوعزقي" ينقل التجربة إلى ولاية البليدة ويطلق المبادرة هناك، نظرا لثمارها الرائعة، متمنيا أن يطلق المجلس الشعبي الولائي المقبل إن كان من نصيب تشكيلة سياسية غير الافافاس، هذه المسابقة بعدما أصبحت تقليدا ولائيا لا ينحصر في انتماء لحزب معين.
ومن جهتهم، ممثلو قرية حورة في بوزقان، احتجوا بعد اختتام فعاليات الاحتفال، عن المرتبة التي احتلوها، مؤكدين أن قريتهم تستحق أكثر من المرتبة الثامنة.