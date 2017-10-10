قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر سبتمبر 2017 بمعالجة 2950 قضية، أفضت إلى إيقاف 3766 مشتبه فيه، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 1278 في قضايا تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 728 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1760شخص متورط في مختلف القضايا.
من بين القضايا المعالجة، 330 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، 721 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها 4 قضايا متعلقة بالقتل العمدي، أما بالنسبة للجنح و الجنايات ضد الأسرة و الآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 24قضية، بينما تم معالجة 844 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الملك العمومي، بالإضافة إلى 114 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت 706قضية، تورط فيها 728 شخص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أودع منهم 93 الحبس المؤقت، في إطار مكافحة المخدرات، تمت معالجة 912 قضية، تورط فيها 1278 شخص، مع حجز 3.468 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 6725 قرص مهلوس، 7.46 غرام من الكوكايين، و11غراما من الهيروين.
بخصوص نشاطات الشرطة العامة و التنظيم خلال نفس الشهر من سنة 2017، فإن قوات الشرطة قامت بـ 146 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ 6 قرارات غلق صادر عن السلطات المختصة، في مجال الوقاية المرورية سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة 13545مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب 3994 رخصة، كما تم تسجيل 69 حادث مرور أصيب على إثرها 74 شخصا بجروح، و تسجيل 5حالة وفاة، حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى، في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ 607 عملية حفظ النظام.
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توقيف 3700 مشبوه في قضايا مخدرات وأسلحة محظورة وجرائم اقتصادية
سعيد.ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر سبتمبر 2017 بمعالجة 2950 قضية، أفضت إلى إيقاف 3766 مشتبه فيه، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 1278 في قضايا تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 728 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1760شخص متورط في مختلف القضايا.
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توقيف 3700 مشبوه في قضايا مخدرات وأسلحة محظورة وجرائم اقتصادية
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من بين القضايا المعالجة، 330 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، 721 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها 4 قضايا متعلقة بالقتل العمدي، أما بالنسبة للجنح و الجنايات ضد الأسرة و الآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 24قضية، بينما تم معالجة 844 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الملك العمومي، بالإضافة إلى 114 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت 706قضية، تورط فيها 728 شخص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أودع منهم 93 الحبس المؤقت، في إطار مكافحة المخدرات، تمت معالجة 912 قضية، تورط فيها 1278 شخص، مع حجز 3.468 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 6725 قرص مهلوس، 7.46 غرام من الكوكايين، و11غراما من الهيروين.
بخصوص نشاطات الشرطة العامة و التنظيم خلال نفس الشهر من سنة 2017، فإن قوات الشرطة قامت بـ 146 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ 6 قرارات غلق صادر عن السلطات المختصة، في مجال الوقاية المرورية سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة 13545مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب 3994 رخصة، كما تم تسجيل 69 حادث مرور أصيب على إثرها 74 شخصا بجروح، و تسجيل 5حالة وفاة، حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى، في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ 607 عملية حفظ النظام.