عرض دراجة نارية بسعر زهيد على موقع للتسوق الالكتروني شاب يستدرج آخر عن طريق الفايسبوك ويسلبه 28 مليون بقسنطينة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع عشر بأمن ولاية قسنطينة، من الإطاحة بشخص ينشط على إحدى الصفحات المتخصصة في التسويق الإلكتروني على مواقع التواصل الإجتماعي " فايسبوك"، بعد تورطه في قضية النصب والإحتيال والسرقة في الطريق العام تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

حيث أن المشتبه فيه وهو شاب يبلغ من العمر 30 سنة، يدير صفحة للتسويق الإلكتروني عبر الفايسبوك، يستغلها في النصب على ضحاياه، بإعلانه عن وجود دراجة نارية معروضة للبيع بمبلغ زهيد، ليتمكن من الإيقاع بالضحية، البالغ من العمر 28 سنة، والمقيم في إحدى الولايات المجاورة، والذي بادر إلى ربط اتصالات معه في الفايسبوك، قبل أن يتمكن من استدراجه من مكان إقامته إلى حي الدقسي عبد السلام بمدينة قسنطينة، أين قام بالإعتداء عليه وتهديده بالسلاح الأبيض، ليسلب منه حقيبته اليدوية التي كانت بداخلها وثائقه الرسمية، بالإضافة إلى مبلغا ماليا قدره 28 مليون سنتيم وثلاثة هواتف نقالة كانت بحوزة الضحية، ليلوذ بعدها الفاعل بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وسارع الضحية إلى ابلاغ مصالح الأمن الحضري السابع عشر بالوقائع، ليتحرك رجال الشرطة القضائية وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكنتّهم من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه واسترجاع الحقيبة اليدوية الخاصة بالضحية، واقتياده إلى مقر المصلحة للتحقيق معه، في انتظار تقديمه أمام العدالة بتهمة النصب والاحتيال عن طريق شبكة التواصل الإجتماعي والسرقة في الطريق العام تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها في ظرف أقل من أسبوعين بعد أن تمكن رجال الشرطة بقسنطينة من توقيف 7 أشخاص من استدراج شاب من ولاية ميلة، عن طريق الفايسبوك بعد أن أوهموه بأن لديهم مبلغا من العملة الصعبة ويريدون بيعه بمبلغ منخفض، ليسرقو منه مبلغ 100 مليون بعدما أشبعوه ضربا.