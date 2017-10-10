توقيف 12 شخصا بصدد الانطلاق نحو إيطاليا القبض على منظمين لرحلات الهجرة السرية عبر البحر بعنابة

كشفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، عن توقيف أربعة أشخاص متورطين في تنظيم رحلات الهجرة السرية عن طريق البحر وتهريب الشباب، شخصان منهما تأكدت صلتهما بتنسيق وتنفيذ عمليات التهريب.

قالت قيادة الدرك الوطني بعنابة، أنّ العملية تمّت بناء على معلومات مفادها ضلوع أشخاص في تهريب الشباب عن طريق نقلهم على متن سيارة لشاطئ واد بوقراط، أين تم وضع نقطة مراقبة وتوقيف السيارة محل المعلومة التي كان على متنها أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و37 سنة، حيث عثر بحوزتهم بعد تفتيشهم على 18 قرصا مهلوسا وقطعة من الكيف المعالج وأسلحة بيضاء، ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة الإقليمية والتحقيق معهم، حيث تبيّن أن السائق وشقيقه كانا بصدد إيصال الشخصين الآخرين إلى شاطئ واد بوقراط للالتحاق بقارب لتهريب البشر بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وفي ذات السياق، أعلنت قيادة المجموعة الإقليمية عن نجاحها في إحباط هجرة سرية انطلاقا من شاطئ وادي سمحوت في بلدية سرايدي، حيث سارعت الوحدات إلى مداهمته وتوقيف مرشحي الهجرة السرية، متلبسين بالتحضير للانطلاق إلى عرض البحر، حيث تم تحويلهم إلى مقر الفرقة وحجز قاربين خشبيين وثلاثة محركات بحرية، وكمية معتبرة من البنزين مقدرة بـ500 لتر، جهاز للملاحة البحرية (01)، دلاء وألبسة. وقد كشفت عملية تعريف الموقوفين عن قدومهم من عدة ولايات على غرار ميلة، العاصمة،عين الدفلى، عنابة، فيما تتراوح أعمارهم ما بين 20 و34 سنة.