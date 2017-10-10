العرض الحصري للبرنامج على "الشروق tv " يزيد من حظوظها في التتويج باللقب هذه التفاصيل الكاملة لمشاركة ممثلة الجزائر في "نجوم العلوم 9"!

تصل مسابقة العلم والاختراع والتكنولوجيا "نجوم العلوم" في موسمها التاسع، محطتها الثالثة من جولات الإقصاء، المتمثلة في مرحلة "نمذجة المنتج". وكما تابع المشاهدون، خلال الحلقة السابقة التي عرضت حصريا عبر شاشة "الشروق تي في"، فقد أبقت لجنة التحكيم على 9 مبتكرين فقط من جنسيات عربية مختلفة ضمن 3 فرق، من بينهم الفتاة الشابة حسينة باشا، الممثلة الوحيدة للجزائر في أكبر مسابقة عربية للابتكارات، التي سنتعرف على تفاصيل حياتها الشخصية ومشروع ابتكارها.

حسينة باشا، 25 سنة، من مواليد مدينة العلم والمعرفة قسنطينة، تابعت دراستها في مسقط رأسها وتحصلت على شهادة الباكالوريا من ثانوية الشهيد "زيغود يوسف" بحي سيدي مبروك. اختارت تخصص الصيدلة، وهي حاليا طالبة بجامعة قسنطينة. ويمكن القول إن "عين النمر"، كما تلقب، في "نجوم العلوم" تكون سعيدة حين تستخدم عقلها في معالجة التحديات، إذ تتميز بذكاء حاد، ولكن أن تكون الأولى في صفها لا يكفي لإرضاء هذا الشغف الفكري، فهي تعمل باستمرار على استكشاف المواهب المخفية لديها لتتخطى الحدود التي تشعر فيها بالراحة.

طالبة صيدلة في النّهار وعازفة "روك" في الليل!

في الآونة الأخيرة، أصبحت حسينة مولعة بالعزف على "القيثار"، وتقول في تصريح لموقع "نجوم العلوم": "إن العزف على آلة ما يساعد في موازنة شغفي بالعلوم الصعبة. وأعتقد أن المرء في حاجة إلى فهم كلا الجانبين ليصبح مخترعًا مميزًا". إنها طالبة صيدلة في النهار وعازفة "روك" في الليل، وقد وضعت نصب عينيها هدفا جديدا: أن تشارك في برنامج نجوم العلوم، وتحقق حلم حياتها. وأضافت حسينة: "إن لمشاركتي في البرنامج تأثيرًا كبيرًا على تطوري الشخصي. وإن ما تعلمته حتى الآن يتخطى العلم والابتكار، ويمكنني القول إن حياتي تنقسم إلى مرحلتين: ما قبل برنامج نجوم العلوم وما بعده".

حلم اختراع الفاحص الآلي لعيون الأطفال

يعاني واحد من بين كل أربعة أطفال من مشاكل في النظر، والكثير منهم لا يتم تشخيص حالتهم، لا سيما الأطفال في سن ما قبل المدرسة. وإذا ترك الطفل دون علاج، فقد يؤثر الأمر على قدرته على التعلم وعلى تقديره لذاته. وتدرك حسينة جيدًا أهمية علاج البصر، فهي نفسها ترتدي النظارات من سن مبكرة.

على الرغم من توفر العلاج، فإن المعدات الطبية الحديثة للعيون قد تكون مخيفة للأطفال. ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل حسينة على ابتكار جهاز مدمج ومريح لاختبار البصر عند الأطفال. ابتكار حسينة عبارة عن جهاز يشبه النظارات يحتوي على كاميرا قادرة على كشف مشاكل العين، مع التركيز بشكل خاص على الحَول (يشار إليه عادة باسم العين الكسولة)، ويمكن مزامنة الجهاز مع تطبيق على الهاتف الجوال، ليصبح سهل الاستخدام خلال التنقل أيضًا.

وتقول حسينة: "سيسهم مشروعي في زيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية البصرية لملايين الأطفال في العالم، الذين يعانون من إعاقة بصرية. ويستحق الأطفال أن يكونوا قادرين على التعلم واللعب من دون مشاكل في الرؤية. وإنني أتطلع إلى إقناع لجنة تحكيم برنامج نجوم العلوم بقدرة هذا المشروع على إحداث تغيير إيجابي في عالمنا". يوفر مشروع حسينة باشا إمكانية التشخيص المبكر لمشاكل الرؤية عند الأطفال التي قد تكون سببًا في إعاقة تعلمهم ونموهم.

"الشروق".. فأل خير على "حسينة"!

حسينة باشا، المحظوظة بوصولها إلى هذه المرحلة المتقدمة من "نجوم العلوم"، ستكون أكثر حظا في حال بلوغها النهائي، سهرة الـ 25 نوفمبر المقبل، ولعل نقلها لأول مرة على قناة جزائرية، عبر شاشة "الشروق" سيكون في صالح ابنة مدينة الجسور المعلقة، خاصة أن اللقب يحسم بناءً على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وكذا تصويت الجمهور الذي سيتضاعف بلا شك بفضل الـ sms "الشروقية"!

وسيتخطى أربعة مرشحين فقط جولات الإقصاء للوصول إلى التصفيات النهائية، حيث يحصل الفائز بلقب المبتكر الأفضل في العالم العربي على مبلغ قدره 300 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 5.1 ملايير سنتيم) لتمويل فكرته الرائدة كما سيتحصل الفائزون بالمركزين الثاني والثالث والرابع على التوالي على جوائز بقيمة 150 ألف و100 ألف و50 ألف دولار أمريكي. للتذكير، تعرض الحلقة القادمة من "نجوم العلوم" السبت المقبل بمشاركة الفريق الأول في مرحلة "نمذجة المنتج" على قناة "الشروق العامة"، اعتبارا من الساعة السابعة مساء من تقديم الإعلامي القطري خالد الجميلي.