شظاياه تطايرت لعشرات الأمتار بتر يد طفل وقدم آخر في انفجار جسم غريب بأم البواقي

عاشت، مدينة عين البيضاء بأم البواقي، ليلة الإثنين، حادثة انفجار مروعة أسفرت عن بتر قدم الطفل المسمى "د.س. أمين" البالغ من العمر 8 سنوات، وبتر يد الطفل المسمى "ت.كريم" البالغ من العمر 9 سنوات، فيما تم أيضا إصابة الطفل "ق.جابر" 6 سنوات، بجروح بليغة على مستوى الرجل اليسرى. حيثيات الحادثة تعود لمغرب يوم الأحد الفارط، حينما كان الأطفال يلعبون بحي الإخوة بلعلمي وسط مدينة عين البيضاء، أين تفاجأوا بحصول انفجار جسم لا يزال لحد كتابة هذه الأسطر مجهول المصدر والذي أثار حالة من الذعر والهلع وسط السكان.

شهود عيان وفي حديثهم للشروق أكدوا أن صوت الانفجار كان مدويا وتم تسجيل تناثر بعض الشظايا الحديدية والتي أسفرت عن إصابة رب أسرة في العقد الخامس من العمر على مستوى الرجل وكذا إصابة والدته بالرغم من أنهما كانا بعيدين عن موقع الانفجار بحوالي عشرين مترا، مصالح الحماية المدنية تدخلت وقامت بنقل الطفلين إلى مستشفى الدكتور زرداني صالح، الطبيب المناوب ليلة الحادثة الدكتور جربوعة، صرح في حديث للشروق أنّ مصالح المستشفى استقبلت ستة جرحى، اثنان منهم كانوا في حالة حرجة، حيث قام الفريق الطبي المناوب بتوفير جميع الظروف من اجل التكفل الجيد بالمصابين وقد تم بتر قدم الطفل أمين، ويد الطفل كريم، نظرا لخطورة الإصابة، فيما لم يتم تحويل أي مصاب إلى مستشفى قسنطينة عكس ما تم تداوله بين سكان المدينة.

الشروق زارت الأطفال المصابين وقد صرّح الطفل أمين، الذي بترت قدمه أنّ صديقه قام بحمل قطعة حديدية ولما ألقاها على الأرض انفجرت وحدث ما حدث. يذكر أنّ سكان مدينة عين البيضاء نظموا حملة تبرع بالدم وتضامنوا مع عائلات الضحايا، كما طالبوا الجهات الأمنية ضرورة فتح تحقيق معمق لكشف أسباب الانفجار التي لا تزال غامضة والتي تسببت في دخول جميع أطفال الحي في حالة هلع هستيرية حسب ما صرّح به أولياؤهم. للإشارة فإن تحقيقات رجال الشرطة العلمية لا تزال قائمة من أجل إزالة اللبس عن قضية الحال.