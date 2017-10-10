ملف تخزين المخدرات داخل فندق أمام العدالة قريبا

تنظر محكمة الشراقة بتاريخ 2 نوفمبر المقبل في ملف تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المخدرات التي تورط فيها 6 متهمين منهم 3 أشقاء، حوّلوا فندقا يديرونه بنواحي زرالدة إلى محل لتخزين القنب الهندي.

وأفاد مصدر مطلع للشروق أن القضية انفجرت بعد ورود معلومات إلى مصالح الأمن في شهر أوت من السنة الجارية، مفادها وجود مجموعة من الشباب يترددون على فندق بزرالدة لشراء المخدرات.

لى إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها إلى أن تم توقيفهم متلبسين بعد العثور على 2 كلغ من القنب الهندي مخبأة بإحكام داخل إحدى غرف الفندق. وتم إحالة جميع المتهمين على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة والذي بدوره أرسل مستندات ملفهم إلى قاضي التحقيق. للإشارة تم وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت لحين جلسة محاكمتهم.