الإطاحة بشبكة تزوّر بطاقات التعريف ورخص السياقة بالعاصمة

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة من الإيقاع بأحد الأشخاص يحترف جريمة التزوير في المحررات الإدارية المتمثلة في مختلف الوثائق الإدارية وكذا رخص السياقة، كما كان محل عدة أوامر بالقبض من الجهات القضائية، غير أنه كان يستعمل رخص سياقة مزورة في مختلف تنقلاته للإفلات والتهرب من المتابعة القضائية.

تفاصيل قضية الحال، حسب المعلومات المتوفرة، تعود إلى ورود معلومات دقيقة تحصل عليها عناصر فرقة الأبحاث للدرك بالرويبة عن الشخص المبحوث عنه الذي كان ينشط على محور الجهة الشرقية للعاصمة، حيث تم تحديد مكان وجوده وكذا الأماكن التي يتردد عليها والأساليب التمويهية التي كان يستعملها للتهرب من مصالح الأمن، وعليه تم رصد ومتابعة جميع تحركاته، فتم القبض عليه في كمين محكم. وبعد التحقيق معه كشف عن شريكه الثاني الذي كان يتعامل معه، ليتم القبض عليه، وتم حجز عدة رخص سياقة وبطاقات تعريف وطنية مزورة إضافة إلى وثائق إدارية مختلفة مزورة.