قرعة تحديد "الرقم التعريفي" لقوائم المترشحين هذا الخميس

date 2017/10/16 views 258 comments 0
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icon-writer س.ع

دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشكيلات السياسية من أحزاب وتحالفات، التي تم قبول ملفات ترشح قوائمها نهائيا للانتخابات المحلية، إلى المشاركة في عملية القرعة المتعلقة بتحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات المقررة الخميس المقبل.

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وحسب ما أورده أمس بيان للهيئة، فإنه "تحسبا لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر 2017، تعلم الهيئة العليا المستقل  لمراقبة الانتخابات التشكيلات السياسية من أحزاب وتحالفات، التي تم قبول ملفات  ترشح قوائمها نهائيا عن إجراء عملية القرعة لتحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بقصر الثقافة مفدي زكريا ابتدا  من الساعة العاشرة صباحا".

وطالبت الهيئة، الأحزاب السياسية التي ستشارك بقوائم مترشحين لهذه الانتخابات تعيين ممثلين اثنين لحضور هذه العملية التي تجرى تحت إشراف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. واعتبرت الهيئة أنه "حرصا منها على مشاركة جميع المعنيين بهذه العملية، يعد هذا البيان بمثابة دعوة لكافة الأحزاب السياسية المعنية بالانتخابات".

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