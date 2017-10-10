نصبت لجنة تحكيم، الأحد، جائزة آسيا جبار في طبعتها الثالثة حيث احتفظت نجاة خدة بمنصب رئاسة لجنة التحكيم. وضمت لجنة التحكيم كلا من أمينة بقاط وعبد المجيد مرداسي وحميد بوحبيب وإبراهيم صحرواي وعبد القادر بوزيدة وعاشور فني.
وحددت اللجنة استثناء تاريخ 31 أكتوبر الجاري كآخر أجل لاستلام الأعمال المرشحة في اللغات الثلاث العربية والفرنسية والأمازيغية. وحسب القانون الداخلي للجائزة، على الناشرين إرسال ثماني نسخ من الكتاب المرشح، كما يمكن للكاتب الذي نشر كتابا على حسابه أن يشارك في المسابقة بشرط أن يكون متحصلا على الــرقم التسلسل الدولي (ردمك)، ويمكن لكل ناشر أن يشارك بأكثر من عنوان، على أن تكون الأعمال جديدة لم يسبق نشرها من قبل، ولا تتعدى مدّة صدورها سنة واحدة في الفترة ما بين دورتي الجائزة.
للإشارة، تم تأسيس جائزة آسيا جبار سنة 2015 على هامش المعرض الدولي للكتاب قبل أن تسحب من الحدث وتوزع خارجه لتكريم أحسن الأعمال الأدبية الصادرة في السنة باللغات الثلاث المعمول بها في الجزائر العربية والفرنسية والأمازيغية.
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فيما احتفظت نجاة خدة برئاسة لجنة الجائزة
مرداسي وبوزيدة وفني أعضاء لجنة تحيكم "آسيا جبار"
ق.ث
نصبت لجنة تحكيم، الأحد، جائزة آسيا جبار في طبعتها الثالثة حيث احتفظت نجاة خدة بمنصب رئاسة لجنة التحكيم. وضمت لجنة التحكيم كلا من أمينة بقاط وعبد المجيد مرداسي وحميد بوحبيب وإبراهيم صحرواي وعبد القادر بوزيدة وعاشور فني.
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وحددت اللجنة استثناء تاريخ 31 أكتوبر الجاري كآخر أجل لاستلام الأعمال المرشحة في اللغات الثلاث العربية والفرنسية والأمازيغية. وحسب القانون الداخلي للجائزة، على الناشرين إرسال ثماني نسخ من الكتاب المرشح، كما يمكن للكاتب الذي نشر كتابا على حسابه أن يشارك في المسابقة بشرط أن يكون متحصلا على الــرقم التسلسل الدولي (ردمك)، ويمكن لكل ناشر أن يشارك بأكثر من عنوان، على أن تكون الأعمال جديدة لم يسبق نشرها من قبل، ولا تتعدى مدّة صدورها سنة واحدة في الفترة ما بين دورتي الجائزة.
للإشارة، تم تأسيس جائزة آسيا جبار سنة 2015 على هامش المعرض الدولي للكتاب قبل أن تسحب من الحدث وتوزع خارجه لتكريم أحسن الأعمال الأدبية الصادرة في السنة باللغات الثلاث المعمول بها في الجزائر العربية والفرنسية والأمازيغية.