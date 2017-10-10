أعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، أن "دافنه كاروانا غاليزيا"، المدونة البارزة، التي اتّهمت الحكومة اليسارية بالفساد، قُتلت بانفجار سيارة مفخخة، الاثنين، بالقرب من منزلها، حسب ما نقل موقع "هاف بوست عربي".
وكانت المدونة قد أسهمت بكفاءة في كشف الفضائح السابقة في الجزيرة الصغيرة في البحر المتوسط، والمعروفة بوثائق بنما.
ودان موسكات خلال مؤتمر صحفي الجريمة، باعتبارها عملاً "همجياً"، وأصدر أوامر لأجهزة الأمن بتخصيص أكبر قدر من الموارد لتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.
وقال إن "ما حدث اليوم غيرُ مقبول على مختلف المستويات، إنه يوم أسود لديمقراطيتنا ولحرية التعبير. لن أشعر بالارتياح حتى يتم تحقيق العدالة".
آخر مدونة
وكان آخر ما كتبته غاليزيا (53 عاماً) على مدونتها، قبل 30 دقيقة من مقتلها: "هناك أوغاد في كل مكان تنظر إليه الآن.. لقد أصبح الوضع مؤسفاً".
وهاجمت غاليزيا خلال التدوينة قادة المعارضة، وَوصفت الوضعَ السياسي الحالي في بلدها بأنه "يائس".
وانتقدت غاليزيا شهادة كيث شمبري، رئيس الأركان المالطي، الذي مثل، الاثنين، أمام المحكمة في قضية وثائق بنما، ووجهت له اتهامات باستخدام نفوذه لصالح شركته الخاصة في مالطا.
كما سخرت غاليزيا من قول شمبري إن راتبه لا يكفي لشراء "فول سوداني"، حيث اتهمت زوجة جوزيف موسكات - رئيس وزراء جمهورية مالطا - بتلقيها أموالاً من ابنة رئيس أذربيجان، من خلال شركة أنشأتها موساك فونسيكا، قائلة: "في النهاية حلوا مشكلات رواتبهم عن طريق إنشاء بنك مخفي في مالطا، ليختبئوا عن الأضواء".
تغريدة
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن وسائل إعلام محلية في مالطا، بأن غاليزيا، كانت قد تقدمت قبل 15 يوماً ببلاغ الشرطة يفيد بأنها تعرضت لتهديدات بالقتل.
وأضافت الصحيفة، أنه حسب المصادر، فإن أحد أبنائها سمع صوت الانفجار فور حدوثه، وهرع للخارج.
ويأتي مقتل غاليزيا بعد أربعة أشهر من فوز حزب العمل بزعامة موسكات في الانتخابات العامة، التي دعا إليها في وقت مبكر، نتيجة سلسلة من الفضائح هزت أوساطه المقربة، التي ركَّزت عليها اتهامات المدوِّنة.
وكان موسكات، وهو رئيس لمجلس الوزراء منذ عام 2013، قرر التوجه إلى الانتخابات العام السابق، بعد بروز اسم زوجته في إحدى قضايا الفساد الناجمة عن تسريبات ما يُسمى "أوراق بنما".
وقد نفى دائماً ارتكاب مخالفات، ووعد بتقديم استقالته إذا ظهرت أدلة على أن أسرته لديها حسابات مصرفية سرية، تستخدم للرشاوى، كما اتهمته غاليزيا.
وحظيت المدونة غاليزيا بشعبية كبيرة في مالطا، بعد كشفها لقضايا فساد تطال رئيسَ الوزراء المالطي جوزيف موسكات ومساعديه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1معركة داخل الإتحاد الإفريقي بسبب "أوروبا"
2"داعش" يتبنى إطلاق صاروخين من سيناء على "إسرائيل"
3العثور على قنصل جورجيا ميتاً في شقته
4القوات العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك
5غارات إسرائيلية على موقع للنظام السوري
Français English
الرأي
سليم قلالة
رجل الفعالية والهدوء
صالح عوض
تفكيك الألغاز في الهجوم الغربي على أمتنا
جمال لعلامي
"وعلاش يا وليدي"؟
حسين لقرع
سلاح المقاومة ليس للبيع
صالح عوض
الذين يزرعون الجراح
محمد الهادي الحسني
الوقحون
جمال لعلامي
"المخلية" والأربعون حرامي!
قادة بن عمار
أنت أيضا "جهويّ" يا بلومي!
التهامي مجوري
الحرية
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
الفيديو
النمساويون يصوتون في انتخابات قد توصل اليمين المتطرف للسلطة
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
في انفجار في مالطا
اغتيال الصحفية المسؤولة عن كشف "وثائق بنما"
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، أن "دافنه كاروانا غاليزيا"، المدونة البارزة، التي اتّهمت الحكومة اليسارية بالفساد، قُتلت بانفجار سيارة مفخخة، الاثنين، بالقرب من منزلها، حسب ما نقل موقع "هاف بوست عربي".
تغطيات ذات صلة
الفلبين: تحرير مدينة مراوي من "داعش"
اغتيال الصحفية المسؤولة عن كشف "وثائق بنما"
معركة داخل الإتحاد الإفريقي بسبب "أوروبا"
القوات العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك
"داعش" يتبنى إطلاق صاروخين من سيناء على "إسرائيل"
وكانت المدونة قد أسهمت بكفاءة في كشف الفضائح السابقة في الجزيرة الصغيرة في البحر المتوسط، والمعروفة بوثائق بنما.
ودان موسكات خلال مؤتمر صحفي الجريمة، باعتبارها عملاً "همجياً"، وأصدر أوامر لأجهزة الأمن بتخصيص أكبر قدر من الموارد لتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.
وقال إن "ما حدث اليوم غيرُ مقبول على مختلف المستويات، إنه يوم أسود لديمقراطيتنا ولحرية التعبير. لن أشعر بالارتياح حتى يتم تحقيق العدالة".
آخر مدونة
وكان آخر ما كتبته غاليزيا (53 عاماً) على مدونتها، قبل 30 دقيقة من مقتلها: "هناك أوغاد في كل مكان تنظر إليه الآن.. لقد أصبح الوضع مؤسفاً".
وهاجمت غاليزيا خلال التدوينة قادة المعارضة، وَوصفت الوضعَ السياسي الحالي في بلدها بأنه "يائس".
وانتقدت غاليزيا شهادة كيث شمبري، رئيس الأركان المالطي، الذي مثل، الاثنين، أمام المحكمة في قضية وثائق بنما، ووجهت له اتهامات باستخدام نفوذه لصالح شركته الخاصة في مالطا.
كما سخرت غاليزيا من قول شمبري إن راتبه لا يكفي لشراء "فول سوداني"، حيث اتهمت زوجة جوزيف موسكات - رئيس وزراء جمهورية مالطا - بتلقيها أموالاً من ابنة رئيس أذربيجان، من خلال شركة أنشأتها موساك فونسيكا، قائلة: "في النهاية حلوا مشكلات رواتبهم عن طريق إنشاء بنك مخفي في مالطا، ليختبئوا عن الأضواء".
تغريدة
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن وسائل إعلام محلية في مالطا، بأن غاليزيا، كانت قد تقدمت قبل 15 يوماً ببلاغ الشرطة يفيد بأنها تعرضت لتهديدات بالقتل.
وأضافت الصحيفة، أنه حسب المصادر، فإن أحد أبنائها سمع صوت الانفجار فور حدوثه، وهرع للخارج.
ويأتي مقتل غاليزيا بعد أربعة أشهر من فوز حزب العمل بزعامة موسكات في الانتخابات العامة، التي دعا إليها في وقت مبكر، نتيجة سلسلة من الفضائح هزت أوساطه المقربة، التي ركَّزت عليها اتهامات المدوِّنة.
وكان موسكات، وهو رئيس لمجلس الوزراء منذ عام 2013، قرر التوجه إلى الانتخابات العام السابق، بعد بروز اسم زوجته في إحدى قضايا الفساد الناجمة عن تسريبات ما يُسمى "أوراق بنما".
وقد نفى دائماً ارتكاب مخالفات، ووعد بتقديم استقالته إذا ظهرت أدلة على أن أسرته لديها حسابات مصرفية سرية، تستخدم للرشاوى، كما اتهمته غاليزيا.
وحظيت المدونة غاليزيا بشعبية كبيرة في مالطا، بعد كشفها لقضايا فساد تطال رئيسَ الوزراء المالطي جوزيف موسكات ومساعديه.