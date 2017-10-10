المحتجون طالبوا بتدخل المسؤولين لإيقاف الجدل ملاك أراض بالقبة والدويرة يحتجون

أقدم ملاك التعاونية العقارية المنظر الجميل "قريقوري" بالقبة، المعروف بـ j8، وكذا المستفيدون من قطع أرضية بطريق خرايسية بالدويرة، الإثنين، على الاحتجاج، مطالبين بتدخل والى العاصمة عبد القادر زوخ من أجل إيجاد حلول سريعة قبل انفجار الوضع.

احتج، الإثنين، المستفيدون من قطع أرضية بطريق خرايسية بالدويرة على الاحتجاج أمام مقر وكالة التنظيم والتسيير العقاري بزرالدة بالعاصمة، خصوصا بعد تصريحات مسؤولين عن وكالة "لاجيرفا'' بأنهم سيعيدون إليهم أموالهم التي دفعوها سنة 1993 بعد استفادتهم من قطع أرضية بتجزئة طريق خرايسية، ولكن بعد 25 سنة من الانتظار والمراسلات إلى كافة ولاة العاصمة تفاجؤوا بهذه التصريحات بالرغم من تعليمة والى العاصمة عبد القادر زوخ بضرورة تسوية ملكية كافة الأراضي الموزعة عبر العاصمة.

ومن جهته، أقدم ملاك تعاونية "جي 8 قريقوري" بالمنظر الجميل بالقبة المالكين لعقود ملكية وعقود موثقة "مسجلة ومشهرة" على الاحتجاج أمام القطع الأرضية التي يملكونها، مطالبين والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتدخل وفتح تحقيق معمق حول تصريحات مسؤولي البلدية بعد الحظر على ملف المسح الذي تم إيداعه قانونيا من قبل الخبير العقاري على مستوى مصلحة مسح الأراضي بولاية الجزائر لحرمانهم من إنشاء دفاترهم العقارية. وما زاد الطين بلة، حسب المحتجين، أن مسؤولي البلدية أكدوا لهم أن القطع الأرضية أصبحت تابعة إلى ولاية الجزائر وليس إلى البلدية، وقالوا "إنهم انتظروا لمدة تفوق 36 سنة ليتفاجؤوا بمثل هذه القرارات التعسفية".