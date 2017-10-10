أكد الجيش الأمريكي، الثلاثاء، مقتل عشرات المقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أول غارات نفذتها طائرات بدون طيار ضد التنظيم في اليمن.
وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى التي تشرف على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة في بيان، أن "القوات الأمريكية قتلت العشرات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في غارة على معسكري تدريب في محافظة البيضاء في اليمن ما حال دون تدريب التنظيم لمقاتلين جدد".
وتابع البيان، أن "تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم هذه المعسكرات لتدريب ناشطين على الصمود وأيضاً على شن هجمات إرهابية من خلال استخدام (بنادق هجومية من طراز) أيه كي 47 ورشاشات وقاذفات صواريخ".
وكانت مصادر أمنية أعلنت قبلها مقتل وإصابة العديد من المتشددين بغارتين نفذتهما طائرات بدون طيار.
وكثفت الولايات المتحدة من غاراتها باستخدام الطائرات المسيرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه مطلع العام الجاري.
لكنها أول مرة تعلن مصادر أمنية على ارتباط بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً شن غارات ضد مواقع لتنظيم "داعش" في البلاد.
وقال شهود عيان، إن قادة قبليين منعوا قرويين من الاقتراب من المنطقة في محافظة البيضاء في وسط اليمن لانتشال جثث القتلى وإنقاذ الجرحى خشيه حدوث ضربات أخرى.
وأوضح سكان محليون، أن المعسكرين يحملان اسمي قائدين في التنظيم قتلا في ضربة جوية أمريكية الصيف الماضي وهما قائد التنظيم في اليمن أبو بلال الحربي والناطق الدولي باسم التنظيم أبو محمد العدناني.
واستغل تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة في اليمن الحرب بين الحكومة التي تدعمها السعودية والمتمردين الحوثيين لتعزيز نفوذهما في مناطق عديدة في شرق وجنوب اليمن.
وقتل 8673 شخصاً وأصيب 58636 آخرون اغلبهم مدنيون منذ تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الأزمة في مارس 2015.
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مقتل العشرات من "داعش" في غارة أمريكية في اليمن
أ ف ب - الشروق أونلاين
أكد الجيش الأمريكي، الثلاثاء، مقتل عشرات المقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أول غارات نفذتها طائرات بدون طيار ضد التنظيم في اليمن.
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وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى التي تشرف على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة في بيان، أن "القوات الأمريكية قتلت العشرات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في غارة على معسكري تدريب في محافظة البيضاء في اليمن ما حال دون تدريب التنظيم لمقاتلين جدد".
وتابع البيان، أن "تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم هذه المعسكرات لتدريب ناشطين على الصمود وأيضاً على شن هجمات إرهابية من خلال استخدام (بنادق هجومية من طراز) أيه كي 47 ورشاشات وقاذفات صواريخ".
وكانت مصادر أمنية أعلنت قبلها مقتل وإصابة العديد من المتشددين بغارتين نفذتهما طائرات بدون طيار.
وكثفت الولايات المتحدة من غاراتها باستخدام الطائرات المسيرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه مطلع العام الجاري.
لكنها أول مرة تعلن مصادر أمنية على ارتباط بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً شن غارات ضد مواقع لتنظيم "داعش" في البلاد.
وقال شهود عيان، إن قادة قبليين منعوا قرويين من الاقتراب من المنطقة في محافظة البيضاء في وسط اليمن لانتشال جثث القتلى وإنقاذ الجرحى خشيه حدوث ضربات أخرى.
وأوضح سكان محليون، أن المعسكرين يحملان اسمي قائدين في التنظيم قتلا في ضربة جوية أمريكية الصيف الماضي وهما قائد التنظيم في اليمن أبو بلال الحربي والناطق الدولي باسم التنظيم أبو محمد العدناني.
واستغل تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة في اليمن الحرب بين الحكومة التي تدعمها السعودية والمتمردين الحوثيين لتعزيز نفوذهما في مناطق عديدة في شرق وجنوب اليمن.
وقتل 8673 شخصاً وأصيب 58636 آخرون اغلبهم مدنيون منذ تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الأزمة في مارس 2015.