أكثر من 100 عارض محلي وأجنبي شهر جانفي 2018 "أكسبو أد" تنظم الطبعة الـ 12 للمعرض الدولي للتجهيزات والفندقة

ستنظم مؤسسة "أكسبو أد" الطبعة 12 من المعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام، في الفترة الممتدة بين 27 و30 جانفي 2018 بقصر المعارض الصنوبر البحري بجناح أ، موّجه للمهنيين والعاملين في مجال المعدات الخاصة بالأنشطة والخدمات المهتمة بالقطاعات، حيث يعتبر موعدا هاما للمهتمين بقطاعات الفندقة والإطعام والجماعات بتنوعها، ومن المتوقع حسب القائمين على التظاهرة، مشاركة أزيد من 100 عارض وطني ودولي، بما في ذلك فرنسا، البرتغال، إسبانيا، تركيا، وتونس.

ويعد الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الصالون حسب منظميه، تقديم الإجابات الأكثر ملائمة لمختلف الإشكاليات وتوقعات المهنيين لمفهوم الضيافة "خارج المنزل" للمختصين في فن الاستقبال والضيافة، كما ستحضى التظاهرة بمرافقة فعلية لعديد الورشات الخاصة بتكوين الموارد البشرية التي يتم الإشراف عليها من طرف ممثلي المدرسة العليا للفندقة والإطعام المدعمة بالبرنامج الأكاديمي لمدرسة لوزان للفندقة.

ووفقا لإحصائيات قطاع السياحة، تم حتى الآن تسجيل أكثر من 1800 مشروع للبنية التحتية الفندقية بسعة أكثر من 240 ألف سرير في الجزائر، منها 582 فندقا يضم 75 ألف سرير قيد الانجاز حاليا، ويبقى الجهد المبذول على القاعدة التي يتم العمل عليها، بناء اختيار الوجهة الجزائرية في ثقافة السياح المحليين في البداية لنشرها وتطبيقها لاحقا على الصعيد الدولي.