أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، إنها سيطرت بالكامل على مدينة الرقة السورية من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة استعادت مدينة الرقة بالكامل من تنظيم "داعش".
وكانت الرقة تعتبر المعقل الأبرز للتنظيم المتشدد في شمال شرق سوريا.
وفي وقت سابق، قال شاهد من وكالة رويترز للأنباء، إن قوات سوريا الديمقراطية رفعت رايتها داخل إستاد الرقة، اليوم (الثلاثاء)، وهو أحد آخر المواقع التي كانت متبقية تحت سيطرة تنظيم "داعش" في المدينة.
ونقلت رويترز عن مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية قولهم، إنه تم رفع الراية في وسط الإستاد حيث انتهى القتال ولكن لم يتم تطهيره بعد من الألغام.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية تقاتل التنظيم داخل الرقة منذ جوان. وبعد أربعة أشهر من القتال في المدينة غادر بعض من مقاتلي التنظيم بموجب اتفاق تم التوصل إليه، الأحد، حيث لم يتبق سوى مقاتلين أجانب.
وخسر التنظيم المتشدد مساحات من الأراضي في سوريا والعراق العام الجاري، بما في ذلك الموصل في العراق وفي سوريا تقهقر إلى قطاع من وادي الفرات ومناطق صحراوية محيطة.
ويدعم تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين معارضين أكراداً وعرباً بضربات جوية وقوات خاصة تعمل على الأرض.
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بعد أربعة أشهر من القتال ضد "داعش"
قوات سوريا الديمقراطية تستعيد الرقة بالكامل
الشروق أونلاين - وكالات
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، إنها سيطرت بالكامل على مدينة الرقة السورية من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة استعادت مدينة الرقة بالكامل من تنظيم "داعش".
وكانت الرقة تعتبر المعقل الأبرز للتنظيم المتشدد في شمال شرق سوريا.
وفي وقت سابق، قال شاهد من وكالة رويترز للأنباء، إن قوات سوريا الديمقراطية رفعت رايتها داخل إستاد الرقة، اليوم (الثلاثاء)، وهو أحد آخر المواقع التي كانت متبقية تحت سيطرة تنظيم "داعش" في المدينة.
ونقلت رويترز عن مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية قولهم، إنه تم رفع الراية في وسط الإستاد حيث انتهى القتال ولكن لم يتم تطهيره بعد من الألغام.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية تقاتل التنظيم داخل الرقة منذ جوان. وبعد أربعة أشهر من القتال في المدينة غادر بعض من مقاتلي التنظيم بموجب اتفاق تم التوصل إليه، الأحد، حيث لم يتبق سوى مقاتلين أجانب.
وخسر التنظيم المتشدد مساحات من الأراضي في سوريا والعراق العام الجاري، بما في ذلك الموصل في العراق وفي سوريا تقهقر إلى قطاع من وادي الفرات ومناطق صحراوية محيطة.
ويدعم تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين معارضين أكراداً وعرباً بضربات جوية وقوات خاصة تعمل على الأرض.